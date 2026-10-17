Arde la tabla anual: Argentinos alcanzó a Boca e Independiente Rivadavia empató

El Bicho venció a Banfield y alcanzó al Xeneize con 54 puntos, aunque quedó segundo por diferencia de gol. Independiente Rivadavia sufrió una igualdad agónica ante Tigre y perdió la oportunidad de recuperar el liderazgo.

Argentinos venció a Banfield y alcanzó a Boca con 54 puntos, aunque el Xeneize conserva el primer lugar por diferencia de gol.

La pelea por la tabla anual del fútbol argentino quedó al rojo vivo después de los resultados de este sábado. Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Banfield y alcanzó a Boca con 54 puntos , mientras que Independiente Rivadavia empató 2-2 con Tigre y quedó una unidad por debajo de ambos. El Xeneize conserva el primer puesto por su mejor diferencia de gol

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El equipo de la Ribera había hecho su parte el viernes con el triunfo 2-1 frente a Talleres en la Bombonera . Los mendocinos necesitaban ganar para superarlo, pero recibieron el empate en tiempo de descuento y dejaron pasar una oportunidad importante cuando restan tres fechas para cerrar la fase regular.

La próxima jornada tendrá, además, un enfrentamiento directo que Boca seguirá de cerca: Argentinos recibirá a Independiente Rivadavia el martes 27 de octubre , en La Paternal.

El conjunto de Nicolás Diez consiguió una victoria clave en el Florencio Sola gracias a Matías Giménez , que ingresó en el segundo tiempo y convirtió el único gol del partido con un potente remate de zurda.

El delantero reemplazó a Tomás Molina y terminó resolviendo un encuentro que le permitió al Bicho cortar una racha de cinco partidos sin ganar como visitante . El triunfo también tuvo el acompañamiento de cerca de 3.000 hinchas de Argentinos en la cancha de Banfield.

Con los tres puntos, el equipo de La Paternal llegó a 25 unidades en la Zona B del Clausura y a 54 en la clasificación acumulada, donde comparte el puntaje de Boca, aunque permanece por debajo por diferencia de gol.

Tigre le quitó el triunfo a Independiente Rivadavia sobre el final

En Mendoza, Independiente Rivadavia estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostener el resultado en el estadio Bautista Gargantini.

Matías Fernández abrió el marcador y Alan Barrionuevo estableció la primera igualdad para Tigre. En el complemento, José Florentín volvió a adelantar al conjunto de Alfredo Berti con un remate desde afuera del área.

Cuando la Lepra se encaminaba a recuperar la cima de la anual, Manuel Fernández apareció en tiempo de descuento y marcó el 2-2 definitivo. El empate dejó a los mendocinos con 53 puntos y prolongó su necesidad de recuperación después de la goleada sufrida ante Rosario Central.

Cómo quedó la pelea por el primer puesto

Tras los encuentros de Boca, Argentinos e Independiente Rivadavia, las primeras posiciones quedaron así:

Boca 54

Argentinos Juniors 54

Independiente Rivadavia 53

El Xeneize se ubica por encima del Bicho por diferencia de gol, mientras que la Lepra quedó a un punto. La fecha todavía tiene partidos pendientes, entre ellos los de Rosario Central y Vélez.

En la próxima jornada, Boca visitará a Independiente el domingo 25, mientras que Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentarán el martes 27, desde las 19. Ese cruce pondrá frente a frente a dos de los principales protagonistas de una definición que sigue abierta.