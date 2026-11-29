El Rojo eliminó a Vélez por penales y River superó a Instituto. La primera semifinal se disputará el 5 o 6 de diciembre.

La primera semifinal del campeonato se disputará a partido único durante el fin de semana del 5 y 6 de diciembre.

Independiente y River se enfrentarán en la primera semifinal del Torneo Clausura 2026, luego de superar sus respectivos cruces de cuartos de final. El equipo de Avellaneda eliminó a Vélez en la definición por penales, mientras que el Millonario consiguió la clasificación frente a Instituto en Córdoba. El partido se disputará el fin de semana del 5 y 6 de diciembre.

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La Liga Profesional de Fútbol (LPF) todavía debe confirmar el día y el horario exactos del encuentro, una vez que finalicen todos los partidos de cuartos de final. Sin embargo, ya está definido que River será el equipo local, debido a su mejor ubicación en la tabla de posiciones de la fase regular.

De acuerdo con el calendario establecido por la organización, las semifinales del Clausura se jugarán entre el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre . La programación definitiva de cada partido se conocerá cuando se completen las series de cuartos de final.

River superó a Instituto en Córdoba y se clasificó entre los cuatro mejores equipos del Torneo Clausura 2026.

El cruce entre Independiente y River será el primero en definir a uno de los finalistas del campeonato. Ambos equipos consiguieron avanzar después de superar compromisos exigentes y ahora buscarán quedarse con un lugar en el partido decisivo.

El Rojo llegó a esta instancia tras vencer a Vélez en Liniers mediante una definición desde los doce pasos, mientras que el conjunto de Núñez se impuso ante Instituto en Córdoba y aseguró su continuidad en la competencia.

River superó a Instituto en Córdoba y se clasificó entre los cuatro mejores equipos del Torneo Clausura 2026.

Dónde se juega y cómo se define la semifinal

El reglamento de la LPF establece que las semifinales se disputarán a partido único, en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase regular. Por ese motivo, River tendrá la ventaja de jugar en condición de local frente a Independiente.

A diferencia de lo que sucede en otras instancias de algunos campeonatos, no habrá ventaja deportiva. Esto significa que, si los equipos terminan igualados después de los 90 minutos reglamentarios, deberán disputar un tiempo suplementario.

El alargue estará dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad se mantiene después de los 30 minutos adicionales, el clasificado a la final se determinará mediante una definición por penales.

La localía cambiará para el encuentro decisivo: la final del Clausura se disputará en un estadio neutral, con sede ya establecida por la organización.

Cómo sigue el calendario del Torneo Clausura 2026

Mientras Independiente y River ya conocen su próximo desafío, el otro finalista saldrá de la llave que integran Rosario Central y Barracas Central, por un lado, y Boca y Gimnasia, por el otro. Esos cruces de cuartos de final definirán quiénes disputarán la segunda semifinal.

Una vez completada esa instancia, los dos ganadores de las semifinales se enfrentarán por el título del campeonato, en una definición que ya tiene fecha y escenario confirmados.

El calendario de cierre de temporada del fútbol argentino contempla tres fechas importantes:

Semifinales del Torneo Clausura: sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.

Final del Torneo Clausura: sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Trofeo de Campeones: sábado 19 de diciembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el último compromiso, el campeón del Clausura se enfrentará a Belgrano, según el calendario informado para la definición del Trofeo de Campeones.