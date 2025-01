River liberó cupo con la salida de Adam Bareiro: el mensaje de despedida del delantero

"Siento tristeza por tener que salir tan rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. El mercado de pases cuando yo llegué fue movido. Después hubo cambios que hacen que hoy tenga que tomar la decisión de irme", afirmó quien arribó de la mano de Martín Demichelis en el anterior mercado de pases.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1878477050840838280&partner=&hide_thread=false "TRISTEZA... PORQUE ME TOCA IRME TAN RÁPIDO" el dolor de Adam Bareiro tras abandonar la pretemporada de River.



¿Qué te pareció su paso por el Millonario? pic.twitter.com/uLRBpxdCzG — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2025

"Quiero agradecerle al club y a todos los que trabajan adentro, fue muy poco tiempo pero parecieron años para mí. Ahora me tocará alentarlos a la distancia", dijo en declaraciones televisivas.

"River es pesado, no es para muchos estar acá. Igual me llevo lindos recuerdos, la afinidad con mi compañeros y momentos", concluyó tras su breve paso por Núñez luego de 16 partidos, en los que no marcó goles ni dio asistencias.

Adam Bareiro dejó River para sumarse al Al Rayyan de Qatar a préstamo

Bareiro será refuerzo de Al-Rayyan de Qatar, que acordó un préstamo hasta junio por un millón de dólares y con opción de compra.

Los pasos de Bareiro podrían seguirlos el marcador central Ramiro Funes Mori, el mediocampista Matías Kranevitter y el zaguero Leandro González Pirez, quienes se encuentran hoy como transferibles.

La medida fue tomada debido a los bajos rendimientos, la posibilidad de ocupar ese espacio con futbolistas de jerarquía y el cierre de una venta que le proporcionará a la institución un capital importante para lanzarse al mercado de pases.

Altas y bajas de River en el mercado de pases

El "Millonario" se está reforzando con muchísima jerarquía para darle pelea a los equipos brasileros en la Copa Libertadores. Las principales novedades son las llegadas de Enzo Pérez, Matías Rojas y Lucas Martínez Quarta, mientras que se fueron otros como Claudio Echeverri, Enzo Díaz, Nicolás Fonseca y Adam Bareiro.

Altas: Gonzalo Tapia, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Matías Rojas y Lucas Martínez Quarta.

Bajas: Claudio Echeverri, Robert Rojas, Enzo Díaz, Tobías Leiva, Nicolás Fonseca y Adam Bareiro.