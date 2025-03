Airbag anunció su primer show en River

Embed - AIRBAG on Instagram: "ES OFICIAL NOS VEMOS EN RIVER!!! SE VIENE LA FIESTA DEL AÑO AMIGOS Empieza el Club Preventa @bbva_argentina: Martes 25 marzo - 16HS Venta general con todos los medios de pago: Miércoles 26 marzo - 16HS 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de venta con @bbva_argentina Entradas a través de www.allaccess.com.ar" View this post on Instagram A post shared by AIRBAG (@airbag.oficial)

Dónde conseguir las entradas para el show de Airbag en River

Las entradas para la presentación de "El Club de la Pelea" en River podrán adquirirse desde el martes 25 de marzo a las 16 hs a través de www.allaccess.com.ar. La preventa será exclusiva para clientes del Banco BBVA, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 26 de marzo a las 16 hs, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés durante todas las etapas de comercialización para los clientes BBVA.

Airbag y su paso por Vélez

El 2024 fue un año de consagración para Airbag, con una gira internacional que incluyó más de 40 presentaciones en Latinoamérica y España. La culminación del año llegó con tres fechas completamente agotadas en el Estadio Vélez, donde más de 120.000 espectadores fueron testigos del impacto y la proyección de la banda.

Durante estos conciertos en Vélez, adelantaron parte de su nuevo material con temas como "Nunca lo olvides", "Anarquía en Buenos Aires" y "Verte de cerca", generando gran expectativa entre sus seguidores. En ese contexto, confirmaron que "El Club de la Pelea" se estrenaría en marzo de 2025.

El inicio de este año también los encontró sobre un escenario emblema del rock argentino: Cosquín Rock, donde participaron por sexta vez, siendo parte de la celebración por los 25 años del festival. Su show, cargado de energía y fiel a su estilo, reafirmó su posición como una de las bandas más influyentes de la actualidad.

Cada presentación de Airbag es un testimonio de su consolidación dentro del rock argentino. Con una carrera en ascenso, los hermanos Sardelli dejaron una marca imborrable en la escena musical, convirtiéndose en referentes indiscutidos del género y escribiendo un nuevo capítulo en la historia del rock nacional.

Fueron interminables los recuerdos que formaron parte de tres fechas descomunales, como los covers que nunca faltan en los shows de Airbag. Durante la primera noche sonaron “Have you ever seen the rain” de Creedence y “Johnny B. Goode” de Chuck Berry recordando siempre sus raíces. Para la segunda noche llegaron los invitados especiales, Chano y Bambi de Tan Biónica, donde los hermanos Sardelli y Charpentier se unieron para hacer “Cicatrices” donde fueron ovacionados por todo el público.

En las tres noches confirmaron nuevamente, que el rock está más vivo que nunca a través del talento que reflejan con sus canciones, que son de un nivel insuperable y se potencian en cada una de sus presentaciones junto a un escenario imponente y de primer nivel.