Salen a la luz detalles sobre un posible castigo histórico para el Manchester City que podría hacerle hasta perder la categorìa + Agregar ámbito en









El club de la Premier League, donde juegan los argen tinos Enzo Fernández y Jerónimo Rulli, podría sufrir una importante deducción de puntos, además de una multa económica sustancial.

Manchestar City podría recibir un importante descuento de puntos debido a os cargos que enfrenta por iregularidades financieras, que hasta le harían perder la categoría. X

Manchester City podría enfrentarse a una importante deducción de puntos, además de una multa económica sustancial y hasta podrìa perder la categorìa, según un informe del Daily Mail.

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El City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos que enfrentaba por irregularidades financieras cometidas entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. Sin embargo, la batalla legal podría extenderse más allá del fútbol y adentrarse en la política debido a los vínculos comerciales entre el Reino Unido y Oriente Medio, según Oliver Holt en un artículo publicado por el Daily Mail.

Por ahora, los Citizens podrían enfrentar una importante deducción de puntos que los enviaría directamente al Championship.

Debido a los severos cargos por irregularidades financieras que afronta, Manchester City podría recibir una ejemplar sanción que le haría hasta perder la categoría. Sport El equipo dirigido por el italiano Enzo Maresca ha tenido un comienzo perfecto en la liga, sumando los 21 puntos en sus primeros siete partidos. Sin embargo, la posible deducción de puntos se aplicaría a la presente campaña y podría ser tan severa que el City no lograría el ascenso a la Premier League ni siquiera la próxima temporada. Además de la sanción deportiva, el club también podría enfrentarse a una multa económica considerable.

El Daily Mail añade que la sanción no implicaría la expulsión inmediata del Manchester City de la Premier League. En cambio, se le permitiría al equipo londinense completar la temporada para evitar perturbar la competición y afectar a otros clubes. Según la publicación, la Premier League no busca imponer un castigo innecesariamente humillante, sino sentar un precedente importante que sirva de advertencia a los demás equipos.

Si la apelación del Manchester City no prospera, el Daily Mail también plantea la posibilidad de que los actuales propietarios del club se retiren. La salida del Abu Dhabi United Group pondría fin a una era de más de 18 años, generando una gran incertidumbre sobre el futuro del club.