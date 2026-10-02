Las claves del recurso del Manchester City y los escenarios legales tras la acusación de la Premier League

La entidad inglesa busca revertir la sentencia judicial aduciendo faltas procesales en un conflicto que amenaza con extenderse en los tribunales británicos durante mucho tiempo

El Manchester City presentó su recurso de apelación contra el veredicto de la comisión reguladora independiente de la Premier League

El Manchester City formalizó su recurso de apelación contra el veredicto de la comisión reguladora independiente de la Premier League tras ser declarado culpable de casi la totalidad de los cargos por incumplimiento de las normas financieras

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El club presentó la documentación antes de la fecha límite señalada en el reglamento y argumentó que la decisión original contiene errores evidentes de derecho, de principio y de hecho

La institución sostiene contar con pruebas irrefutables para demostrar su inocencia frente a las acusaciones de pagos fraudulentos, alteración de ingresos y reducción de costes por un valor superior a novecientos millones de libras

El caso ha generado repercusiones inmediatas en distintas esferas del fútbol y del gobierno británico, ya que la Federación Inglesa de Fútbol evalúa el alcance de la decisión tras advertir sobre las graves implicaciones para la integridad de la competición.

También, los clubes rivales de la Premier League como el Manchester United analizan emprender acciones legales para reclamar compensaciones por las pérdidas económicas derivadas de las infracciones.

El caso llegó hasta el Parlamento Británico, donde sus representantes instaron a la autoridad fiscal a investigar el impacto tributario de los hechos revelados en el informe

Manchester City apela la sentencia que lo declaró culpable de irregularidades económicas tras negar los cargos. X

El tribunal de apelación deberá convocar un nuevo panel dentro de un plazo máximo de doce semanas para revisar el expediente y dictar un fallo en los treinta días posteriores a la audiencia

De acuerdo con la normativa vigente, este órgano se limitará a analizar la validez de la resolución y no celebrará una vista completa desde cero

Especialistas en derecho deportivo consideran difícil revocar los hechos probados por la comisión salvo que se demuestre un error sustancial de procedimiento

En caso de agotar las instancias arbitrales o acudir a la justicia ordinaria, la resolución definitiva de este conflicto podría extenderse durante varios años.