Thiago Almada, campeón del mundo y ahora de la Copa Libertadores

El enganche argentino expresó que esta final fue "el segundo partido más importante de su carrera". "La vida me regaló más de lo que esperaba", se emocionó.

"Creo que hoy fue uno de los partidos más importantes de mi vida", expresó Almada al referirse a la final y haciendo alusión al Mundial de Qatar 2022 que ganó con la Selección argentina. El ex Vélez fue determinante al manejar la jugada del primer gol que lo convirtió Luiz Enrique y liderar el ataque pese a la temprana expulsión de Gregore, que dejó al equipo con diez jugadores desde el primer minuto.

Consultado sobre el futuro en el Brasileirao, donde Botafogo lidera con 73 unidades a tres de Palmeiras al cual derrotó el martes pasado por 3-1, Almada dijo: "Tenemos muchas chances, pero ahora es momento de festejar con nuestra gente. Después pensaremos en el Brasileirao, que nos quedan dos fechas".

Finalmente sobre las claves del título continental, Almada destacó: "Fuimos los mejores de la copa. Ningún rival nos superó en toda la competencia. Hoy, con uno menos, demostramos carácter e hicimos un partido inteligente. Nos merecemos este título". Así, Botafogo cierra una campaña inolvidable, eliminando a equipos históricos como Peñarol, San Pablo y Palmeiras antes de coronarse campeón.

"Todavía no caigo, el sueño estaba ahí cerquita y por suerte pudimos lograr. La vida me regaló más de lo que me esperaba y ahora vamos a ir por el Brasileirao", cerró emocionado el campeón del mundo. Y ahora de la Copa Libertadores.