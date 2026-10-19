La advertencia de Rodolfo Arruabarrena sobre la lesión de Leandro Paredes: "Él quiere estar, pero hay un riesgo" + Agregar ámbito en









El técnico de Boca posó frente las cámaras antes de viajar a Brasil, para disputar el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana, y dio pistas de si el capitán va a ser tenido en cuenta o va a ver el partido desde un costado.

Rodolfo Arruabarrena y la duda sobre si Leandro Paredes jugará en Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama.

Boca está a las vísperas de uno de los partidos más importantes del semestre, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama, y este lunes por la tarde Rodolfo Arruabarrena habló con los medios antes de emprender rumbo hacia Río de Janeiro, Brasil. Una de las principales dudas de los hinchas Xeneizes es si Leandro Paredes va a ser parte del equipo titular el martes a las 21.30 horas, y el técnico intentó despejar las dudas.

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“Los plazos no son los que en principio pensábamos y vamos a ver en las horas que quedan como vamos a formar. Él quiere estar pero hay riesgos”, aseguró el “Vasco”. Y agregó: “Lea está trabajando casi a la par del grupo… No voy a dar ningún tipo de explicación ni nombre. Hemos trabajado bien y lo importante es que el grupo está bien. Ahora, a descansar”.

Arruabarrena hablando este lunes con la prensa. Si bien este partido por la copa internacional va a definir uno de los frentes prioritarios que tiene el conjunto de la Ribera, la realidad es que también están peleando la tabla anual, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, por lo que arriesgar a un jugador de tal calibre a una lesión mucho más agravada puede caerle como un baldazo de agua fría al plantel, y por eso Arruabarrena se manejó con cierto hermetismo.

Por último, sobre el tema Paredes, Arruabarrena terminó de explicar: “Es Leandro. Yo trataré de pensar en lo que más nos conviene deportivamente y esperar que el equipo que ponga pueda pasar la eliminatoria y tratar de llegar a la final”, sentenció.

Arruabarrena sobre cómo hará Boca para llevarse la clasificación a la final La ida, en La Bombonera, los brasileños pegaron primero y se llevaron una gran victoria por 1 a 0 en Argentina, con gol del extremo Adson. A pesar de los intentos del Xeneize sobre el final, el resultado los terminó ubicando en una posición incómoda para la vuelta, en donde tendrán que jugar en el Estadio Maracaná.

Ante esta situación, el “Vasco” habló sobre el partido que buscarán hacer: “Sabemos que tenemos que tratar de hacer un partido largo. Habrá momentos para defender, para atacar. No nos vamos a volver locos de entrada”, comentó. Boca y un partido crucial ante Vasco Da Gama. En cuanto a su rival, en el primer partido, analizó: “Mostraron tener carácter, personalidad y saber llevar los momentos. Esperemos arrancar ganando y mejorar lo que hemos hecho en casa. Tratar de ganar los duelos, tanto defensivos como ofensivos, marcar cuando estamos en ataque, no distraernos y entrar en provocaciones. Todo lo que necesita un equipo en esta instancia y en este nivel”, declaró Arruabarrena. Por último, el técnico de Boca dio indicios de qué jugadores se están recuperando de sus lesiones y podrían entrar en el esquema para el martes: “Las dudas pasan por cuestiones físicas, tácticas. Tenemos una idea, obviamente. Faltan pocas horas y lo definiremos en este tiempo que nos queda. Vamos a tratar de dejar todo, como siempre. Los hinchas lo saben. Sebastián (Villa) y Alan (Velasco) están muy bien, ya trabajando hace algunos días. Las cábalas no me gustan. Esperemos tener una alegría y un viaje tranquilo de vuelta a Buenos Aires”, culminó.