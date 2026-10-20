Viaje a último momento: ¿Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil en Interlagos?

A pocas semanas de la carrera, todavía hay opciones para viajar, aunque el presupuesto cambia bastante entre contratar un paquete y organizar todo por cuenta propia.

Entre pasajes, alojamiento y entradas, el presupuesto para viajar a Interlagos cambia bastante según cómo se organice el viaje.

El Gran Premio de Brasil está cada vez más cerca y muchos argentinos analizan viajar a San Pablo para ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1 . Con la carrera prevista para noviembre, las agencias ofrecen paquetes con alojamiento y entradas, mientras que quienes prefieren organizar todo por su cuenta deben contemplar otros gastos.

A menos de tres semanas de la competencia, todavía hay alternativas para viajar, aunque los precios varían bastante según los servicios contratados . Un relevamiento realizado el 16 de octubre permite comparar las propuestas y calcular cuánto dinero hace falta para acompañar al piloto argentino.

El Gran Premio de Brasil se disputará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre de 2026 en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos. Colapinto afrontará su tercera participación en este circuito al volante de un Fórmula 1, nuevamente como piloto de Alpine.

Colapinto volverá a correr en Interlagos, un circuito que ya conoce de sus dos participaciones anteriores.

La actividad comenzará el viernes con dos entrenamientos libres, programados para las 12.30 y las 16. El sábado habrá una última práctica a las 11.30, antes de la clasificación de las 15, que definirá el orden de largada para la carrera principal.

El domingo 8, a las 14, se apagará el semáforo para dar comienzo al Gran Premio, que tendrá 71 vueltas sobre un trazado de 4,309 kilómetros . Todos los horarios corresponden tanto a San Pablo como a la Argentina, ya que no hay diferencia horaria entre ambos lugares.

Paquetes de viaje a San Pablo: precios de las agencias con y sin pasaje aéreo

Para quienes buscan resolver el viaje sin organizar cada reserva por separado, distintas agencias argentinas ofrecen paquetes con cuatro noches de alojamiento, del 5 al 9 de noviembre, y entradas para los tres días de actividad en el sector G. Las propuestas también contemplan traslados entre el hotel y el circuito.

La alternativa de Juliá Tours es la única del relevamiento que incluye el pasaje aéreo. Cuesta u$s2.825 por persona, equivalentes a $4.322.250 con el dólar utilizado para la comparación. El precio contempla impuestos, vuelos de Aerolíneas Argentinas, cuatro noches en un hotel de tres estrellas con desayuno y traslados desde y hacia el aeropuerto. Para los pagos en pesos se suma una percepción del 30%.

Entre las opciones sin vuelo, Turismo City ofrece un paquete de u$s1.684 por persona ($2.576.520), en base doble. Además del alojamiento y los accesos a Interlagos, incluye los traslados al aeropuerto de Guarulhos y un kit con elementos para asistir a la carrera, como una capa de lluvia y tapones para los oídos.

La agencia Sí, Viajo publica una propuesta desde u$s1.755 ($2.685.150) por pasajero, con coordinación en destino y recuerdos de la Fórmula 1. En este caso, el traslado entre el aeropuerto y el hotel queda a cargo del viajero.

Por su parte, Awaré Viajes tiene paquetes desde u$s1.770 ($2.708.100), con asistencia al viajero y personal especializado durante la estadía. Modo Vuela ofrece una alternativa desde u$s1.790 ($2.738.700), que incorpora una cena especial y un coordinador en destino. Esta última agencia también permite contratar por separado un vuelo chárter desde Buenos Aires.

La mayoría de los paquetes incluye alojamiento y entradas para los tres días de actividad, pero el vuelo se paga aparte. Cuenta de X: @AlpineF1Team

Cuánto salen los vuelos de Buenos Aires a San Pablo para el fin de semana del GP

Quienes elijan alguno de los paquetes sin transporte aéreo tendrán que comprar los pasajes por su cuenta. La tarifa más económica encontrada en la consulta del 16 de octubre correspondía a Gol, con un precio de $962.263 por persona, ida y vuelta.

El vuelo de salida está programado para el jueves 5 de noviembre desde Aeroparque, a las 6.25, con llegada directa a Guarulhos a las 9.10. El trayecto dura aproximadamente dos horas y 45 minutos.

El regreso incluye una escala y parte el lunes 9 desde el aeropuerto de Congonhas a las 17.10. El arribo está previsto para las 2.05 del martes 10 en Ezeiza, después de un recorrido total de ocho horas y 55 minutos.

Si se toma como referencia el paquete de Turismo City y ese pasaje, el gasto asciende a unos $3.538.783 por persona. La cifra contempla alojamiento, vuelos, traslados y acceso al autódromo, con los valores publicados al momento de la consulta. Las tarifas aéreas pueden cambiar según la disponibilidad y la fecha de compra.

Precios de las entradas oficiales para Interlagos: desde las generales hasta las VIP

Para quienes prefieren comprar los accesos por separado, el organizador del Gran Premio publica distintas categorías con entradas válidas para las tres jornadas. Con los valores convertidos a pesos, el sector G cuesta aproximadamente $306.900, mientras que la tribuna A asciende a $492.900. Las ubicaciones R, H y M tienen precios estimados de $666.500, $883.500 y $1.100.500, respectivamente.

Las equivalencias toman como referencia la cotización del Banco Nación del 16 de octubre y no garantizan que todavía queden localidades disponibles. El sector G se encuentra al final de la recta opuesta de Interlagos y cuenta con gradas descubiertas, puestos de comida y bebida y una pantalla gigante. Como los lugares no están numerados, quienes quieran una buena ubicación deberán llegar temprano.

En la plataforma internacional de entradas de la Fórmula 1, la opción más económica disponible al momento del relevamiento era el Heineken Village, desde aproximadamente $1.247.118. Las entradas individuales por jornada ya no aparecían a la venta y el acceso a ese sector estaba reservado para mayores de 18 años.

Las alternativas más exclusivas tienen valores bastante superiores. El Grand Prix Club - VIP Lounge se ofrecía desde unos $9.694.450, mientras que el Paddock Club alcanzaba aproximadamente los $10.980.763 por persona.

El tarifario del organizador brasileño también contempla otras ubicaciones, como Orange Tree Club por unos $2.573.000, Pit Stop Club por $3.332.500 y Grand Prix Club por $6.479.000. Las tres opciones incluyen alimentación durante la estadía en el circuito.