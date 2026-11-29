El argentino tuvo un buen ritmo y superó a Gasly, pero perdió posiciones por una demora en boxes. La temporada terminará en Abu Dhabi.

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Qatar y volvió a finalizar por delante de su compañero Pierre Gasly.

Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 , después de una carrera en la que mostró un buen ritmo, pero quedó perjudicado por una lenta parada en boxes de Alpine. El argentino terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, mientras que Andrea Kimi Antonelli consiguió su décima victoria de la temporada con Mercedes.

La competencia en el circuito de Lusail estuvo condicionada por una particularidad reglamentaria vinculada a los neumáticos: los pilotos no podían completar más de 27 vueltas con un mismo juego debido a la extrema degradación del trazado. Por ese motivo, todos debieron realizar al menos dos detenciones en los boxes.

El piloto argentino comenzó la carrera con neumáticos duros , una estrategia que compartió únicamente con Sergio Checo Pérez. El resto de la grilla optó por los compuestos medios para la largada.

En los primeros metros, Colapinto consiguió avanzar una posición y protagonizó una disputa rueda a rueda con Pierre Gasly . El francés cometió un error que le permitió al pilarense quedar por delante y comenzar a construir una carrera con buenos registros.

A lo largo de su primer tramo, el argentino mostró una destacada administración de la degradación de los neumáticos . Incluso consiguió mantener tiempos competitivos frente a rivales que contaban con compuestos más nuevos, una actuación que recibió elogios del equipo Alpine a través de la radio.

Alpine perdió varios segundos durante la parada en boxes de Franco Colapinto, una demora que lo hizo retroceder posiciones y condicionó sus posibilidades de sumar puntos en Qatar.

Sin embargo, una demora durante su detención en boxes terminó condicionando sus posibilidades de avanzar en la clasificación. El equipo perdió varios segundos más de lo previsto y el argentino quedó relegado, después de haber conseguido sostener un ritmo que le permitía competir en mejores posiciones.

Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera

Tras la carrera, Colapinto explicó las dificultades que atravesó durante la competencia y apuntó contra el tiempo perdido en los boxes.

"El primer stint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. En general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista en la parada. Fue seis o siete más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima", analizó en diálogo con ESPN.

Franco Colapinto cuestionó la demora de Alpine en boxes y aseguró: "Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes". ESPN

Pese a las complicaciones, el piloto de 23 años consiguió completar la carrera por delante de Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en el 14° lugar. La falta de oportunidades para recuperar las posiciones perdidas le impidió meterse en la zona de puntos.

Antonelli volvió a ganar y Mercedes dominó en Qatar

En la parte delantera de la clasificación, Mercedes volvió a demostrar su superioridad y consiguió un contundente 1-2. Antonelli se quedó con la victoria después de protagonizar una disputa con su compañero George Russell durante la primera parte de la competencia, en un cruce que estuvo cerca de terminar en un choque.

El italiano aprovechó su ritmo para tomar la punta y encaminarse hacia su décimo triunfo de la temporada 2026. Russell, por su parte, terminó segundo, aunque sufrió una pérdida de rendimiento por un daño en el suelo de su monoplaza y llegó a más de 30 segundos del ganador.

El podio lo completó Oscar Piastri, de McLaren, quien tuvo una carrera sin errores. Detrás suyo terminó Max Verstappen, que con el cuarto puesto aseguró el segundo lugar del Campeonato de Pilotos.

La sexta posición de Lewis Hamilton y la séptima de Charles Leclerc también le permitieron a Ferrari quedarse con el subcampeonato del Campeonato de Constructores.

Cómo terminó la clasificación del GP de Qatar

La carrera en Lusail dejó a Mercedes en lo más alto y a Colapinto fuera de los puntos. Además, Liam Lawson terminó noveno con Racing Bulls, un resultado que prácticamente definió la disputa por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Las posiciones definitivas del Gran Premio de Qatar fueron:

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes.

George Russell - Mercedes.

Oscar Piastri - McLaren.

Max Verstappen - Red Bull.

Lando Norris - McLaren.

Lewis Hamilton - Ferrari.

Charles Leclerc - Ferrari.

Isack Hadjar - Red Bull.

Liam Lawson - Racing Bulls.

Gabriel Bortoleto - Audi.

Oliver Bearman - Haas.

Nico Hulkenberg - Audi.

Franco Colapinto - Alpine .

Pierre Gasly - Alpine.

Carlos Sainz - Williams.

Rafael Cámara - Haas.

Alex Albon - Williams.

Sergio Checo Pérez - Cadillac.

Valtteri Bottas - Cadillac.

Fernando Alonso - Aston Martin (DNF).

Lance Stroll - Aston Martin (DNF).

Arvid Lindblad - Racing Bulls (DNF).

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la máxima categoría tendrá su última presentación el próximo fin de semana, entre el 4 y el 6 de diciembre, con el Gran Premio de Abu Dhabi.

La competencia se disputará en el circuito de Yas Marina y tendrá un recorrido de 58 vueltas. La largada está programada para el domingo a las 10 (hora argentina), en una fecha que marcará el cierre del campeonato.