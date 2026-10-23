Vincent Kompany se desplomó en el entrenamiento del Bayern Munich y encendió las alarmas en Alemania + Agregar ámbito en









El entrenador belga se encontraba dirigiendo al segundo equipo durante la tarde y, luego de varios días enfermo, su cuerpo no soportó y colapsó.

Vincent Kompany, el entrenador del Bayern Munich, tuvo que ser internado en Alemania después de desplomarse en un entrenamiento. Alex Grimm

Vincent Kompany se desplomó en el campo de entrenamiento del Bayern Múnich durante la tarde alemana de este viernes y tuvo que ser hospitalizado. Según informó el club, ya se encuentra estable y su cuerpo técnico continuó con el tiempo de entrenamiento pactado.

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El exjugador padeció un virus respiratorio en los últimos días y se encontraba en permanente evolución. Por eso volvió a presentarse en la mañana al entrenamiento del primer equipo y cuando sucedió su colapso se encontraba observando a la reserva en el centro Säbener Straße. Instantáneamente ingresó una ambulancia al terreno de juego, mientras que un helicóptero de rescate había aterrizado en el predio para comenzar el operativo.

Vicent Kompany, el entrenador del primer equipo. Bayern Para llevarle tranquilidad a los hinchas alemanes, el director deportivo, Max Eberl, lanzó un comunicado en la web oficial del club: “La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Vinnie está recibiendo toda la atención y el apoyo médico necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”, notificó.

Aún a las esperas del informe oficial del hospital donde fue ingresado, el primer indicio de la molestia del entrenador fue su ausencia a la conferencia de prensa del último fin de semana, tras la victoria 6-1 ante Leipzig. Sin ir más lejos, también se tuvo que ausentar a los entrenamientos del lunes y martes, previo al duelo por Champions League, al igual que a la rueda con los periodistas antes del partido.

Kompany en la previa al partido contra el Arsenal. GSI Además, a Kompany se lo vio en el banco de “Los Bávaros” cuando se enfrentaron el miércoles ante el Arsenal, en el Allianz Arena. A pesar de haber metido dos goles, en un partido que terminó en empate, el belga se mostró sin reacción al respecto y pasó la mayor parte del tiempo sentado en el banco de suplentes, con una notoria incomodidad.

Por otro lado, el Bayern tendrá que visitar este domingo al Friburgo, a partir de las 13.30 horas (horario Argentina), en busca de mantener la punta de la Bundesliga. Con 14 unidades en seis fechas, los de Berlín comparten la primera posición con el Borussia Dortmund y el duelo en esta jornada será clave para establecerse arriba si es que los negriamarillos pierden puntos contra el Eintracht de Frankfurt.