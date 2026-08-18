Otra vez: Jamal Musiala, el 10 del Bayern Munich, se desmayó en un partido de pretemporada + Agregar ámbito en









La estrella alemana salió del campo de juego por sus propios medios y reveló en un posteo que es lo que está generando estos desafortunados episodios.

"Sé que a primera vista pueden dar miedo, pero para mí, en este momento, son parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico al respecto y me siento muy optimista”. Explicó el futbolista en sus redes sociales.

El jugador de 23 años del Bayern Munich, Jamal Musiala, se desplomó nuevamente este martes en un partido de pretemporada contra el Heidenheim, a los 61 minutos de partido. El viernes pasado, el mejor jugador de la selección Teutona tuvo que salir de urgencia por segunda vez en tres días, luego de que en un enfrentamiento contra el RB Leipzig, sufriera complicaciones para mantenerse de pie.

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El director deportivo de la institución, Max Eber, había declarado a la prensa la semana pasada que lo más importante es que está bien” y aclaró que no había “nada más que decir” sobre el tema, luego del episodio a los 10 minutos del primer tiempo, contra el Leipzig. Ahora, ante otro desafortunado momento que atravesó Musiala, aseguró que “Compañeros, rivales y el equipo médico acudieron de inmediato al campo. Tras unos minutos, pudo ponerse de pie con ayuda. Parecía aturdido, fue sustituido inmediatamente y llevado rápidamente al vestuario”, informó el medio alemán Bild.

"Ya lo sabrán. Jamal se pronunciará al respecto en breve. Lo sabíamos y lo sabemos. Jamal se pronunciará. Está en el vestuario, cambiándose y duchándose”, dijo Eber, sin dar mayores precisiones.

El extenso posteo de Musiala luego de su segundo desmayo en tres días “Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo al respecto: me han diagnosticado ausencias temporales, de corta duración pero fáciles de tratar, que se deben a una disfunción neurológica. Estas pueden provocar los momentos que se han dado recientemente, como contra Leipzig o también ahora en Heidenheim. Sé que a primera vista pueden dar miedo, pero para mí, en este momento, son parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico al respecto y me siento muy optimista”.

View this post on Instagram El calendario del Bayern ya tiene sus próximos compromisos definidos: el sábado disputará la Supercopa Alemana ante Borussia Dortmund, mientras que el viernes 28 iniciará una nueva temporada de la Bundesliga como local frente a Stuttgart. Apenas cinco días después, el miércoles 2 de septiembre, hará su debut en la Copa de Alemania ante Osnabruck. Por ahora, la presencia de Musiala en estos partidos es una incógnita, y se espera que sea sometido a estudios exhaustivos para descartar cualquier problema de salud antes de volver a pisar una cancha.

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