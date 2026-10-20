5 aplicaciones que organizan tus gastos de viaje para ahorrar plata

Estas herramientas permiten repartir pagos, controlar presupuestos y llevar las cuentas de un viaje desde el celular sin perder de vista cuánto debe cada persona.

Organizar los gastos durante un viaje puede ser mucho más fácil con herramientas que registran pagos y ordenan las cuentas del grupo.

Un viaje en grupo es tentador, pero puede llegar a complicarse cuando llega el momento de dividir los gastos de las comidas, alojamiento, traslados o entradas. Para evitar cuentas interminables, existen aplicaciones que registran cada uno de ellos y calculan automáticamente cuánto puso cada integrante.

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Algunas están pensadas específicamente para viajes y grupos numerosos, pero hay otras que suman hasta funciones de presupuesto, ahorro o pagos directos. Estas son cinco opciones para ordenar mejor la plata durante una escapada.

La cinco mejores aplicaciones que organizan los gastos de tu grupo sin que tengas que preocuparte son:

Splitwise es una de las herramientas más conocidas para repartir gastos entre varias personas. Permite crear grupos, cargar pagos y calcular automáticamente quién le debe plata a quién. También envía recordatorios a quienes todavía no saldaron su parte.

Otra función muy útil que tiene la aplicación es la posibilidad de exportar los movimientos a una hoja de cálculo, lo que permite revisar todo el historial de una forma más ordenada.

Splid

Splid se destaca porque puede usarse incluso sin conexión a internet, algo muy práctico durante un viaje. La aplicación permite dividir cada gasto entre distintos participantes, crear grupos y hasta llevar un registro de todos los pagos que se van haciendo.

Además, el historial puede exportarse en formatos PDF o Excel, lo que vuelve mucho más fácil la tarea de revisar las cuentas una vez que haya terminado el viaje.

Otras opciones, como Buddy y Bizum, suman funciones de presupuesto, ahorro compartido y pagos entre personas. Magnific

Tricount

Tricount está pensada para grupos más grandes y admite hasta 50 participantes por evento. Los saldos se actualizan en tiempo real a medida que se cargan nuevos gastos y la aplicación permite trabajar con distintas monedas. También está disponible en varios idiomas y puede usarse tanto en Android como en iOS.

Buddy

Buddy apunta más al control conjunto de las finanzas entre parejas o grupos de amigos. Además de registrar gastos, permite crear presupuestos compartidos, organizar los consumos por categorías y establecer objetivos de ahorro comunes.

Por eso, puede servir no solo para dividir lo que se gastó durante el viaje, sino también para fijar de antemano cuánto quiere gastar cada persona.

Bizum

Bizum funciona de una manera diferente a las anteriores porque está centrada en los pagos móviles. En España ya supera los 29 millones de usuarios y acumula más de 4.000 millones de operaciones realizadas.

La plataforma permite mandar dinero entre particulares, hacer donaciones y pagar en comercios online adheridos. Durante un viaje entre amigos, puede ser muy útil para saldar una deuda después de dividir los gastos con otra herramienta. Las aplicaciones de este tipo ayudan a registrar pagos, ordenar presupuestos y tener una imagen más clara de cuánto gastó cada integrante.