¿Cómo ahorran los argentinos en sus viajes? Las 6 estrategias clave

Descuentos, fechas flexibles y destinos cercanos forman parte de las fórmulas para cuidar el bolsillo, sin tener que resignar tus vacaciones.

Los argentinos siguen buscando distintas formas de viajar sin que el presupuesto se convierta en un freno.

Viajar sigue siendo una prioridad para muchos argentinos, incluso en esos momentos en los que el presupuesto obliga a ajustar gastos . Según un relevamiento de Booking.com, casi la mitad de los consultados planea utilizar algún tipo de descuento durante 2026.

La estrategia para gastar la menor cantidad de dinero posible no pasa por una sola fórmula. Hay quienes buscan ahorrar en transporte, otros eligen temporada baja y también aparecen opciones más llamativas, como aprovechar al máximo el desayuno del hotel para gastar menos durante el resto del día.

Una de las formas principales de bajar costos aparece antes de llegar al destino. El 36% de los argentinos busca ahorrar en transporte , y un 30% prefiere viajar en temporada baja para encontrar mejores valores. A eso se suman recursos como modificar fechas, aceptar escalas más largas o elegir vuelos en horarios menos demandados, de tal manera que se pueda ajustar el itinerario para conseguir una tarifa más conveniente.

También es importante tener en cuenta la anticipación . Otro 30% planifica sus viajes con bastante tiempo para tener más chances de encontrar los mejores precios posibles. En total, el 46% aseguró que utilizará algún tipo de descuento durante sus viajes de este año.

Los programas de puntos y descuentos también son consultados por quienes buscan reducir gastos. El 38% de los argentinos usa programas de millas o beneficios , entre ellos sistemas como Genius de Booking.com.

Los programas de millas y beneficios son furor entre quienes viajan con frecuencia.

Estas herramientas permiten acceder a promociones, precios especiales o ventajas acumuladas por reservas anteriores. Para quienes viajan de manera frecuente, sumar puntos o mantener una cuenta activa puede convertirse en otra forma de recortar el presupuesto sin tener que modificar el viaje.

Elegir destinos cercanos permite reducir uno de los gastos más importantes del viaje. Magnific

Turismo de cercanía: viajar más cerca de casa para optimizar el presupuesto

No todas las vacaciones requieren recorrer miles de kilómetros, el 44% de los argentinos elige destinos muy cercanos a su hogar, ya que es una alternativa que permite reducir principalmente el gasto del traslado.

Este tipo de viajes también facilita organizar salidas más cortas y evitar los costos de los trayectos largos. La cercanía es una de las estrategias más utilizadas, más que nada cuando el objetivo es seguir viajando sin tener que dedicarle una gran parte del presupuesto al transporte.

Casi uno de cada cinco viajeros aprovecha el desayuno del alojamiento para gastar menos en comidas durante el día. Magnific

El "truco del desayuno": la insólita táctica para ahorrar en comidas durante las vacaciones

Entre todas las estrategias relevadas, una de las más particulares está en la comida. El 19% de los argentinos aprovecha para hacer desayunos largos y abundantes en el alojamiento con la intención de no gastar dinero en el almuerzo. Si el desayuno ya está incluido en la tarifa, aprovecharlo al máximo te va a permitir estirar varias horas la próxima comida.

Aunque es la táctica menos elegida entre las seis principales, muestra hasta dónde puede llegar la creatividad para ajustar el presupuesto. Según el relevamiento, las estrategias más usadas por los argentinos para ahorrar son: