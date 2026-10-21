Alpine subasta una pieza exclusiva de su auto de Fórmula 1: precio y cómo participar

Un lote reúne componentes vinculados a la temporada 2024 y despierta interés entre fanáticos, mientras las ofertas definirán su valor definitivo.

Los artículos vinculados a la Fórmula 1 tienen un mercado internacional que reúne a fanáticos y compradores especializados.

La Fórmula 1 también tiene un costado que va más allá de los circuitos: el de los objetos que conservan una parte de su historia. Para los fanáticos que buscan algo más que una camiseta o una miniatura, las subastas especializadas ofrecen la posibilidad de acceder a elementos relacionados con los equipos de la categoría.

En ese mercado se ubica una nueva propuesta vinculada a Alpine , la escudería francesa en la que compite el argentino Franco Colapinto. El lote forma parte de una venta organizada por F1 Authentics, la plataforma dedicada a la comercialización de artículos oficiales y piezas de colección de la máxima categoría del automovilismo.

El lote está identificado con el nombre BWT Alpine Formula 1 Team 2024 Race-Used Gearbox Carrier & Rear Wing Assembly. Se trata de un conjunto que combina una carcasa de caja de cambios utilizada en competición durante la temporada 2024 y un alerón trasero fabricado con especificaciones de carrera, aunque este último no llegó a utilizarse en una prueba oficial.

Alpine forma parte de la categoría reina del automovilismo, con componentes que despiertan interés entre los coleccionistas.

Ambos componentes se presentan montados sobre una estructura preparada para su exhibición. La propuesta apunta a coleccionistas que buscan piezas auténticas de la Fórmula 1, pero también a seguidores que quieren conservar un objeto vinculado a la ingeniería de los monoplazas.

Uno de los elementos más llamativos es la carcasa de la caja de cambios, que combina fibra de carbono y metal. Según la descripción publicada, conserva el sello original de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un detalle relevante para documentar la procedencia del objeto.

El conjunto también incluye un alerón trasero con los colores rosa y azul asociados a BWT, uno de los patrocinadores de Alpine durante esa etapa, además de la presencia de la marca Castrol. La combinación permite reconocer la identidad visual que el equipo utilizó en sus autos de aquella temporada.

Otro detalle técnico está en la solapa del sistema DRS, que puede abrirse y cerrarse manualmente. Este mecanismo, conocido como sistema de reducción de resistencia aerodinámica, permite modificar la configuración del alerón en determinadas condiciones de carrera para reducir la resistencia al avance y favorecer los adelantamientos.

F1 Authentics

Cuánto cuesta la pieza de F1 y cuál es la oferta estimada

El lote tiene un valor estimado de entre 25.000 y 30.000 libras esterlinas, una cifra equivalente aproximadamente a entre u$s31.500 y u$s37.800.

Ese rango funciona como una referencia inicial, no como un precio de venta asegurado. En una subasta, el monto final puede quedar por debajo o superar la estimación, de acuerdo con la cantidad de participantes, el interés que despierte el objeto y las condiciones establecidas por el organizador.

Para un interesado argentino, además, hay que tener en cuenta la conversión de moneda y los posibles gastos adicionales. Los impuestos aplicables, los cargos de la subasta, el envío internacional y los trámites de importación pueden modificar de manera considerable el desembolso total.

Cómo registrarse y ofertar en F1 Authentics

Quienes quieran participar deben ingresar a F1 Authentics, la plataforma especializada en artículos oficiales de la Fórmula 1. Desde allí pueden consultar las subastas disponibles, revisar los lotes publicados y acceder a la información necesaria para presentar una oferta.

El conjunto de Alpine fue incluido en The Austin Auction, una venta organizada en coincidencia con el Gran Premio de Estados Unidos y aparece identificado con el número 052.

El primer paso es crear una cuenta en la plataforma y consultar la publicación específica del lote. Antes de ofertar, conviene leer las reglas de la subasta, verificar los requisitos de participación y comprobar los plazos vigentes. Las condiciones pueden variar de una venta a otra, así que no es recomendable asumir que todas funcionan de la misma manera.

Una vez identificado el artículo, el interesado debe revisar el valor estimado, la moneda de la operación y las condiciones para realizar una puja. También es fundamental comprobar si hay cargos adicionales, cuál es el procedimiento de pago y qué opciones existen para recibir el objeto fuera del Reino Unido.

La oferta ganadora no necesariamente coincide con el costo total. En una compra internacional pueden sumarse comisiones, transporte especializado, seguros, impuestos y gastos aduaneros. Para un comprador argentino, conocer esos importes de antemano puede evitar que una adquisición de colección termine superando ampliamente el presupuesto previsto.