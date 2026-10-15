Alpine presentó a un nuevo jefe en la fábrica: por qué ayudará positivamente a Franco Colapinto + Agregar ámbito en









Con la intención de llevar el A526, y a las próximas generaciones, a conseguir campeonatos del mundo, el equipo francés le dio la bienvenida al nuevo jefe en la dirección técnica de la fábrica, quien además es un viejo conocido para la categoría.

Mike Elliot, el nuevo jefe en la dirección técnica de la fábrica de Alpine que puede ayudar a Franco Colapinto.

Este jueves por la tarde, Alpine publicó los videos de presentación de Mike Elliot como nuevo jefe técnico del equipo, quien a partir de hoy se encargará principalmente de la dirección y supervisión de las áreas de ingeniería y desarrollo de los autos.

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En la intensa búsqueda del equipo francés por mejorar los resultados en la temporada, Elliot llega como una pieza clave para continuar la línea de progresión. Uno de los factores claves para que el británico arribe fue que ya estuvo en la fábrica de Renault entre 2008 y 2012, cuando el equipo todavía llevaba ese nombre y aún después al cambiárselo a Lotus.

Mike Elliot, el hombre apuntado para ayudar a Alpine. Con el paso de los años, su tarea de jefe de aerodinámica fue escalando positivamente y en el año que se fue le llegó una oferta de Mercedes-Benz, muy difícil de rechazar. Luego de 11 años en la estructura del equipo alemán, Elliot se fue a fines de 2023 con ocho campeonatos de constructores bajo el brazo y siete títulos de pilotos, cosechados entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

Si bien el anunció oficial de Alpine fue en septiembre, a partir de ahora se hará cargo del rol. Elliot será fundamental para darle continuidad al progreso del equipo, que tiene la necesidad de pelear contra los equipos de punta de la Fórmula 1, cuestión que le permitirá agrandar la caja para introducir más mejoras la temporada que viene.

Mike Elliot y su pasado en Mercedes. En el video de presentación, Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, le dejó unas palabras motivadoras antes de su arranque en el nuevo rol: “Necesitamos un director técnico fuerte en la compañía, porque estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a un nivel diferente”, aseguró el italiano.

Cómo puede ayudar Mike Elliot a Franco Colapinto Tal cómo aseguró Briatore, el nuevo jefe del área de dirección técnica le brindará un salto de calidad muy grande al equipo en las próximas semanas. Una vez manos a la obra, las principales cuestiones que tendrá que ver el inglés de 53 años serán los fallos en el auto que tuvo Franco Colapinto en las últimas semanas, que se destacó por sus problemas de batería. Al ser un reglamento nuevo, Mike tendrá que volver al ruedo con información más amplía que simplemente los tres años de inactividad que tuvo en el medio, por lo que será importante que su adaptación se dé lo más rápido posible. Mike Elliot, el nuevo jefe en la fábrica de Enstone. Ante esta nueva asunción, Elliot le habló a los trabajadores en la fábrica de Enstone: “Si analizamos la Fórmula 1 como lo haría un economista, nuestro trabajo consiste en transformar los recursos en rendimiento en la pista… Y si nos fijamos en cuál es nuestro recurso fundamental como empresa, son todos ustedes. Ustedes son las personas que pueden marcar la diferencia. Podemos estar aquí de pie, podemos hablar, pero en realidad son ustedes quienes marcarán la diferencia”, concluyó en su primer día.