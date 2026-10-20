ARBA postergó hasta el 12 de noviembre los vencimientos de los impuestos Rural, Complementario y Automotor + Agregar ámbito en









Los contribuyentes bonaerenses podrán pagar sin recargos y con los beneficios vigentes. Las nuevas fechas ya están actualizadas en todos los medios de pago.

La Agencia de Recaudación bonaerense extendió hasta el 12 de noviembre los vencimientos del Impuesto Automotor y de las cuotas del Inmobiliario Rural y Complementario. Los contribuyentes podrán pagar en término y conservar los beneficios por buen cumplimiento.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó este martes, a través de su publicación en el Boletín Oficial, la postergación de los próximos vencimientos de los impuestos Inmobiliario Rural, Inmobiliario Complementario y Automotor. En todos los casos, habrá tiempo para pagar hasta el 12 de noviembre, sin recargos y manteniendo los beneficios vigentes.

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La medida, que lleva la firma del director ejecutivo del organismo recaudador, Cristian Girard, reprograma el vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 5 de noviembre, y el del Impuesto Automotor, que estaba fijado para el 10 de noviembre.

ARBA extendió los plazos de pago de los impuestos Rural, Complementario y Automotor De esta manera, quienes realicen el pago hasta el 12 de noviembre podrán cumplir con sus obligaciones en término, sin recargos y conservando las bonificaciones que correspondan. Las nuevas fechas ya fueron actualizadas de forma automática en todos los medios de pago habilitados por ARBA.

Las boletas pueden descargarse desde www.arba.gov.ar, donde también es posible consultar el importe y realizar el pago de manera digital. Entre las opciones disponibles se encuentran las tarjetas de débito y crédito y la generación de un código de pago electrónico para operar mediante homebanking o cajeros automáticos.

También se puede abonar a través de Cuenta DNI, desde la opción ARBA de la aplicación o mediante el código QR disponible para quienes reciben la boleta electrónica. Quienes prefieran efectuar el pago de manera presencial pueden hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y en los puntos de Provincia Net Pagos.

ARBA recordó, además, que el cumplimiento de las obligaciones tributarias tendrá un peso central en el esquema de beneficios del próximo ejercicio fiscal: para acceder durante 2027 a los descuentos y bonificaciones previstos será condición no registrar deudas con el fisco provincial. La medida busca dar más plazo para cumplir sin modificar las condiciones ni los beneficios asociados al pago en término. Quienes tengan obligaciones pendientes pueden consultar su situación tributaria y regularizarla desde la web de ARBA.