ARBA lanza un plan para la regularización de deudas de los contribuyentes

El organismo habilitará la cancelación de obligaciones pendientes antes de fin de año. Estar al día con los impuestos será un requisito indispensable para acceder a las bonificaciones previstas para 2027.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció la implementación de un plan especial de r egularización de deudas tributarias, que comenzará a regir el próximo 26 de octubre y ofrecerá descuentos de hasta el 40% para quienes cancelen sus obligaciones pendientes .

La iniciativa busca facilitar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes bonaerenses antes de que finalice 2026 , ya que no registrar deudas con el organismo será una condición obligatoria para acceder a los descuentos impositivos de 2027.

El nuevo régimen contemplará diferentes alternativas de cancelación, con bonificaciones que variarán según la fecha de adhesión y la cantidad de cuotas seleccionadas. Los mayores beneficios estarán disponibles durante las primeras semanas de vigencia del programa.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard , explicó que la medida apunta a brindar facilidades de pago en un escenario de dificultades económicas para los contribuyentes.

“El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”, sostuvo el funcionario.

ARBA: cuáles son los descuentos y las fechas del nuevo plan de pagos

El esquema de regularización estará dividido en cuatro etapas, que se extenderán desde el 26 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026. Las bonificaciones serán mayores para quienes se incorporen durante los primeros períodos y opten por cancelar sus deudas al contado.

De esta manera, quienes formalicen su adhesión entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre podrán acceder al beneficio máximo del 40% si realizan el pago al contado. En cambio, aquellos que elijan financiar la deuda en tres o seis cuotas obtendrán descuentos del 20% y 15%, respectivamente.

Durante las siguientes etapas, las bonificaciones se reducirán progresivamente. En el último tramo, comprendido entre el 12 y el 31 de diciembre, únicamente se mantendrá el 30% de descuento para las cancelaciones al contado. Desde el organismo aclararon que las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

Qué impuestos incluye el plan de ARBA y cómo adherirse

El programa permitirá regularizar obligaciones correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Podrán incorporarse las deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancias prejudiciales, judiciales o bajo procedimientos de fiscalización. Asimismo, el régimen alcanzará a obligaciones generadas o vencidas durante 2026, con la excepción de las correspondientes al Impuesto de Sellos.

Los contribuyentes que necesiten plazos de financiación más prolongados podrán optar por los planes tradicionales de ARBA, que contemplan una mayor cantidad de cuotas. Sin embargo, el nuevo esquema excepcional ofrecerá las bonificaciones más importantes para quienes regularicen sus deudas antes de fin de año.

La adhesión se realizará de manera digital, a través de la página oficial del organismo. Para iniciar el trámite, los interesados deberán ingresar a Planes de pago de ARBA, seleccionar el impuesto correspondiente, consultar las obligaciones pendientes y formalizar el plan de cancelación.

Con esta medida, ARBA busca incentivar la regularización tributaria y permitir que una mayor cantidad de contribuyentes llegue a 2027 sin deudas, condición necesaria para acceder al próximo esquema de descuentos fiscales de la provincia de Buenos Aires.