Brasil volverá al top 10 de las economías más grandes del mundo: en qué puesto quedó, según el FMI

El organismo proyecta que Brasil volverá al top 10 de economías mundiales para 2027, superando a Italia y Rusia, gracias a las agroexportaciones y mejoras tecnológicas. EEUU y China lideran el ranking de las mayores potencias.

Brasil en el top 10: El FMI proyecta que Brasil volverá al top 8 de economías mundiales para 2027, superando a Italia y Rusia.

Brasil volverá a posicionarse entre las ocho economías más grandes del mundo hacia 2027 , superando a países como Italia y Rusia , según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional . De acuerdo con las estimaciones del organismo, el PBI de la mayor economía de América Latina alcanzaría los u$s2,8 billones para ese año.

De acuerdo con datos de Agência Brasil, el país no ocupaba la octava posición a nivel global desde 2017. Cabe subrayar que su techo histórico se registró en 1995 y entre 2010 y 2014, etapas en las que el gigante sudamericano llegó a consolidarse como la séptima economía del planeta.

De esta manera, Brasil superará el año próximo a Italia (u$s2,77 billones) y a Rusia (u$s2,68 billones) , los dos países que cierran el lote de las diez principales potencias económicas. Según las previsiones, la mayor economía latinoamericana conservará el octavo casillero global hasta 2031.

De cara a 2027, el top 5 del ranking económico mundial estará encabezado por Estados Unidos, China, Alemania, India y el Reino Unido.

Bajo la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil retornará al top 10 de las mayores economías del planeta en 2026 con un PBI alcanzado de u$s2,65 billones.

Bajo la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil retornará al top 10 de las mayores economías del planeta en 2026 con un PBI alcanzado de u$s2,65 billones. En tanto, las proyecciones del FMI indican que en 2025 el país cerró en la undécima posición global, registrando un PBI de u$s2,26 billones.

El detalle del crecimiento de Brasil

El FMI ajustó a la baja las previsiones para Brasil: mientras que en julio proyectaba un crecimiento del 2,4% para este año y del 2,2% para 2027, la edición de octubre del informe WEO recortó las estimaciones al 2,2% en 2026 y al 1,9% en 2027.

El recorte en las estimaciones para Brasil responde a "unas condiciones monetarias aún restrictivas orientadas a devolver la inflación a la meta, la retirada del apoyo de la política fiscal y la incertidumbre mundial", según explica el FMI en su reporte.

El FMI ajustó a la baja las previsiones para Brasil en este 2026. Depositphotos

La economía de Brasil mostró señales de fortaleza en agosto: el índice de actividad del banco central (IBC-Br) creció un 0,34% frente al mes anterior, un desempeño superior al 0,20% que anticipaba el consenso del mercado en el relevamiento de Bloomberg.

A su vez, un análisis de la firma XTB contrapone los dos ciclos económicos que vivió Brasil en los últimos siete años. El mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022) cerró con un alza promedio del PBI del 1,4% anual, atravesado por la pandemia, la reforma previsional y una suba de tasas del 2% al 13,75%.

En tanto, la tercera presidencia de Lula da Silva (2023-2026) impulsó el crecimiento al 3% anual promedio entre 2023 y 2025 con mínimos en el desempleo y récords de exportación, aunque con mayor presión de la deuda y tasas que alcanzaron el 15% para frenar la inflación.

Proyecciones económicas: Se estima un PBI de u$s2,8 billones para Brasil en 2027, con Estados Unidos y China liderando el ranking.

Impulso agroexportador

Las agroexportaciones serán un motor clave para Brasil en este 2026. En declaraciones a medios, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, atribuyó este impulso a la alta competitividad del complejo agroalimentario brasilero y a una estrategia eficiente de diversificación de socios comerciales.

A pesar de todas las turbulencias este año en el comercio global generadas por la guerra en Medio Oriente y las trabas arancelarias de EEUU, las exportaciones agrícolas de Brasil treparon un 6% en la primera mitad de 2026, tocando una marca récord de u$s87.000 millones y acortando distancias con la potencia norteamericana.

Las agroexportaciones serán un motor clave para Brasil en este 2026.

Brasil acorta distancias a pasos agigantados con EEUU en el negocio agroexportador: según cifras oficiales citadas por el Financial Times, las ventas agrícolas estadounidenses sumaron u$s171.000 millones en 2025, ubicándose apenas u$s2.000 millones por encima de los u$s169.000 millones de Brasil. La cifra refleja una gran reducción frente a 2021, cuando la ventaja de EEUU era de u$s56.000 millones frente al gigante latinoamericano.

El avance de Brasil respondería a una combinación de factores que abarcan desde mejoras tecnológicas hasta un incremento sostenido de la productividad. Asimismo, en el análisis pesan elementos clave como la expansión de la superficie cosechada y la creciente demanda proveniente de China de productos estratégicos como la soja brasileña.