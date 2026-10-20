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20 de octubre 2026 - 09:41

Brasil volverá al top 10 de las economías más grandes del mundo: en qué puesto quedó, según el FMI

El organismo proyecta que Brasil volverá al top 10 de economías mundiales para 2027, superando a Italia y Rusia, gracias a las agroexportaciones y mejoras tecnológicas. EEUU y China lideran el ranking de las mayores potencias.

Brasil en el top 10: El FMI proyecta que Brasil volverá al top 8 de economías mundiales para 2027, superando a Italia y Rusia.

Brasil en el top 10: El FMI proyecta que Brasil volverá al top 8 de economías mundiales para 2027, superando a Italia y Rusia.

Foto: Shutterstock

Brasil volverá a posicionarse entre las ocho economías más grandes del mundo hacia 2027, superando a países como Italia y Rusia, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con las estimaciones del organismo, el PBI de la mayor economía de América Latina alcanzaría los u$s2,8 billones para ese año.

De acuerdo con datos de Agência Brasil, el país no ocupaba la octava posición a nivel global desde 2017. Cabe subrayar que su techo histórico se registró en 1995 y entre 2010 y 2014, etapas en las que el gigante sudamericano llegó a consolidarse como la séptima economía del planeta.

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El ranking de las 10 mayores economías del mundo para 2027, según el FMI

  1. Estados Unidos — u$s34,44 billones

  2. China — u$s22,94 billones

  3. Alemania — u$s5,66 billones

  4. India — u$s4,52 billones

  5. Reino Unido — u$s4,49 billones

  6. Japón — u$s4,47 billones

  7. Francia — u$s3,65 billones

  8. Brasil — u$s2,80 billones

  9. Italia — u$s2,77 billones

  10. Rusia — u$s2,68 billones

De esta manera, Brasil superará el año próximo a Italia (u$s2,77 billones) y a Rusia (u$s2,68 billones), los dos países que cierran el lote de las diez principales potencias económicas. Según las previsiones, la mayor economía latinoamericana conservará el octavo casillero global hasta 2031.

Bajo la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil retornará al top 10 de las mayores economías del planeta en 2026 con un PBI alcanzado de u$s2,65 billones.

Bajo la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil retornará al top 10 de las mayores economías del planeta en 2026 con un PBI alcanzado de u$s2,65 billones.

De cara a 2027, el top 5 del ranking económico mundial estará encabezado por Estados Unidos, China, Alemania, India y el Reino Unido.

Bajo la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil retornará al top 10 de las mayores economías del planeta en 2026 con un PBI alcanzado de u$s2,65 billones. En tanto, las proyecciones del FMI indican que en 2025 el país cerró en la undécima posición global, registrando un PBI de u$s2,26 billones.

El detalle del crecimiento de Brasil

El FMI ajustó a la baja las previsiones para Brasil: mientras que en julio proyectaba un crecimiento del 2,4% para este año y del 2,2% para 2027, la edición de octubre del informe WEO recortó las estimaciones al 2,2% en 2026 y al 1,9% en 2027.

El recorte en las estimaciones para Brasil responde a "unas condiciones monetarias aún restrictivas orientadas a devolver la inflación a la meta, la retirada del apoyo de la política fiscal y la incertidumbre mundial", según explica el FMI en su reporte.

El FMI ajustó a la baja las previsiones para Brasil en este 2026.

El FMI ajustó a la baja las previsiones para Brasil en este 2026.

La economía de Brasil mostró señales de fortaleza en agosto: el índice de actividad del banco central (IBC-Br) creció un 0,34% frente al mes anterior, un desempeño superior al 0,20% que anticipaba el consenso del mercado en el relevamiento de Bloomberg.

A su vez, un análisis de la firma XTB contrapone los dos ciclos económicos que vivió Brasil en los últimos siete años. El mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022) cerró con un alza promedio del PBI del 1,4% anual, atravesado por la pandemia, la reforma previsional y una suba de tasas del 2% al 13,75%.

En tanto, la tercera presidencia de Lula da Silva (2023-2026) impulsó el crecimiento al 3% anual promedio entre 2023 y 2025 con mínimos en el desempleo y récords de exportación, aunque con mayor presión de la deuda y tasas que alcanzaron el 15% para frenar la inflación.

Proyecciones económicas: Se estima un PBI de u$s2,8 billones para Brasil en 2027, con Estados Unidos y China liderando el ranking.

Proyecciones económicas: Se estima un PBI de u$s2,8 billones para Brasil en 2027, con Estados Unidos y China liderando el ranking.

Impulso agroexportador

Las agroexportaciones serán un motor clave para Brasil en este 2026. En declaraciones a medios, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, atribuyó este impulso a la alta competitividad del complejo agroalimentario brasilero y a una estrategia eficiente de diversificación de socios comerciales.

A pesar de todas las turbulencias este año en el comercio global generadas por la guerra en Medio Oriente y las trabas arancelarias de EEUU, las exportaciones agrícolas de Brasil treparon un 6% en la primera mitad de 2026, tocando una marca récord de u$s87.000 millones y acortando distancias con la potencia norteamericana.

Las agroexportaciones serán un motor clave para Brasil en este 2026.

Las agroexportaciones serán un motor clave para Brasil en este 2026.

Brasil acorta distancias a pasos agigantados con EEUU en el negocio agroexportador: según cifras oficiales citadas por el Financial Times, las ventas agrícolas estadounidenses sumaron u$s171.000 millones en 2025, ubicándose apenas u$s2.000 millones por encima de los u$s169.000 millones de Brasil. La cifra refleja una gran reducción frente a 2021, cuando la ventaja de EEUU era de u$s56.000 millones frente al gigante latinoamericano.

El avance de Brasil respondería a una combinación de factores que abarcan desde mejoras tecnológicas hasta un incremento sostenido de la productividad. Asimismo, en el análisis pesan elementos clave como la expansión de la superficie cosechada y la creciente demanda proveniente de China de productos estratégicos como la soja brasileña.

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