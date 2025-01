Campo: tras la baja de retenciones, el mercado espera la eliminación del dólar Blend como próximo paso

La medida se toma en un contexto no favorable para el sector. De acuerdo a Outlier, las lluvias moderadas del último trimestre de 2024 reavivaron los temores de una posible sequía para la temporada de cosecha 2024/25 .

Por eso, las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Rosario han reducido sus estimaciones de producción de soja y maíz en aproximadamente un 4% en comparación con las proyecciones anteriores.

Sin embargo, podría ser peor. Es probable que estas cifras preliminares enfrenten nuevas revisiones a la baja; actualmente anticipamos una disminución del 10% en comparación con nuestra estimación de diciembre de 2024”, estima la consultora.

A su vez, de acuerdo a los análisis de Adcap Grupo Financiero, la tensión financiera provocó una reducción en las áreas de siembra de soja en aproximadamente 200.000 hectáreas, ya que los productores cambian a cultivos alternativos o suspenden la siembra por completo.

Bajo este manto de imprevisibilidad para el campo, y de manera previa a la reunión del 6 de febrero pactada con la Mesa de Enlace, el Gobierno toma una decisión que, a su vez, coincide con las negociaciones con el FMI. En ese contexto, Outlier pone a consideración si se trata de un primer paso camino a la eliminación del dólar Blend, acción que solicita el organismo desde mediados de 2024 en adelante, pero permite al sector obtener una mejor cotización para su liquidación.

Por otro lado, cabe preguntarse qué posición tomarán los productores ahora que el Gobierno abre paso a una negociación con esta medida. El mercado supone como estimación más optimista un traslado lineal de la baja al precio local que cobra el productor en torno a los u$s 20 - u$s 26 por tonelada, en el caso de la soja. Eso se traduce en unos u$s 80 por hectárea, una cifra similar a la pérdida aproximada que se calculaba en zona núcleo para campo arrendado.

“Dado que hay que ver si se da el traslado lineal, cuanto compensan los precios externos y locales si realmente se logra acelerar la oferta local y tomar en cuenta que los márgenes pueden seguir empeorando, con lo cual no se puede asegurar que alcance para impedir que haya pérdidas”, define en su conclusión Outlier.

Por último, es de esperar que los costos en dólares en el año sigan subiendo y el problema se extienda. Eso mismo planteó Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), ya que el post al 30 de junio será un tema que el Gobierno deberá tomar, cuando las retenciones vuelvan a su porcentaje anterior.

“Habrá que ver cómo actúa la gestión en ese sentido, quizás deciden bajar las retenciones de forma definitiva pero en un porcentaje menor”, espera el referente agroexportador.