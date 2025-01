ATE rechazó la baja de retenciones al campo y advirtió que puede implicar nuevos despidos en el Estado

El titular del gremio, Rodolfo Aguiar cuestionó: "Los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos".

Rodolfo Aguiar, titular del gremio, enfatizó que el Estado "no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes". “Si no lo frenamos a Milei ahora, después será demasiado tarde. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario en nuestro país”, enfatizó.