El Gobierno anunció baja temporal de retenciones a principales cultivos y la eliminación para economías regionales

A su turno, el ministro de Economía, quien no acompañó al presidente Milei al Foro de Davos dado la semana de definiciones que atravesaba la política financiera local, planteó que "este es un Gobierno que ha venido a bajar impuestos" y señaló que han trabajado en conjunto con los productores agrícolas para establecer un esquema impositivo, "entendiendo la situación particular del campo, tanto la sequía como la baja del precio de commodities. Me encantaría bajarlas a cero y permanentemente, pero eso implicaría tener un superávit equivalente a los u$s8.000 millones, que hoy no tenemos".