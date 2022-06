Cedear: pese a la volatilidad global, analistas ven atractivo para distintos perfiles de inversor

Desde Grupo Bull Market señalan que “los Cedear son siempre una buena alternativa, porque además de presentar distintas alternativas de inversión para cada perfil de riesgo, brindan cobertura cambiaria, algo sumamente importante a tener en cuenta en un país que sufre de frecuentes depreciaciones de su moneda, las cuales además suelen suceder de manera repentina y violenta”. Y agregaron: “Considerando esto, y las caídas que observamos durante las últimas semanas, se puede ir sumando algunas posiciones en forma escalonada a la espera de que el panorama global mejore un poco”.

En este sentido, explican que para inversores conservadores, que buscan una cobertura contra la inflación están, por ejemplo, Walmart y Coca-Cola, “que son dos empresas con un sólido poder de mercado, capaces de fijar precios y márgenes en un contexto inflacionario”. También Barrick Gold, “que se beneficia de la suba del oro por su actividad minera”, o Berkshire Hathaway, “que es un fondo manejado por el legendario Warren Buffett, quien siempre se ha caracterizado por un manejo prudente de sus inversiones”.

Por su parte, Lucas Caldi, economista y Research en Portfolio Personal Inversiones, explicó que en términos de Cedear están recomendando los ETF (Exchanged Traded Funds) dada la alta volatilidad de los últimos meses. Asimismo, señaló que tienen dos tipos de carteras. “Para las conservadoras, hacemos un 60% Equity y 40% renta fija. Del 60% decidimos tomar a partir de una locación de 25 puntos en SPY (se compone de una cartera que representa las 500 acciones en el índice S&P 500), luego 17% XLE (representa el sector The Energy Select Sector Index, e incluye empresas que producen y desarrollan petróleo, gas natural y servicios relacionados) y otro 17% en XLF (The Financial Sector- incluye empresas de servicios financieros e inversiones en la banca comercial). Con estos activos se puede tener un poco de exposición a empresas de energía y del sector financiero que, con el precio del petróleo elevado y la suba de tasas, se ven favorecidas en este contexto”, apuntó.

Por otro lado, para las carteras más agresivas agregó la opción de sumar un poco más de exposición a tecnológicas a través de QQQ (Invesco QQQ Trust- incluye 100 de las empresas no financieras más grandes por capitalización cotizadas en Nasdaq), y algo de mercados emergentes con EWZ (gestión activa y busca el crecimiento del capital a largo plazo). Y añadió: “Asimismo, como los Cedear operan implícitamente con el CCL, vemos que es buen momento para dolarizar, ya que observamos un desfasaje entre la evolución del CCL y el aumento de la base monetaria ampliada, por lo que el CCL está barato actualmente, y por otro, porque los activos argentinos tuvieron mala performance los últimos dos meses”.

Carolina Paparatto