China vuelve a aumentar sus importaciones de soja estadounidense por la tregua comercial + Agregar ámbito en









Las importaciones de soja brasileña cayeron un 2,4% interanual en septiembre, en un marco dónde las compras globales del mayor importador del mundo de soja se desaceleraron en septiembre un 7,7% interanual. Los detalles, en la nota.

China y EEUU: Importaciones de soja estadounidense aumentaron en septiembre tras conflicto comercial.

En septiembre, China importó 360.878 toneladas métricas de soja estadounidense, contrastando con las cero toneladas del año anterior. Cabe precisar que este incremento responde al arribo continuo a los puertos chinos de los cargamentos de soja, adquiridos en el marco del acuerdo orientado a poner fin al conflicto comercial que tenía lugar desde el año pasado.

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Las importaciones chinas de soja procedentes de Brasil cayeron un 2,4% interanual en septiembre, situándose en 10,7 millones de toneladas frente a los 10,96 millones de toneladas registrados en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Administración General de Aduanas.

Contexto Brasil: Las importaciones de soja brasileña cayeron un 2,4% interanual en septiembre. A su vez, según la agencia Reuters, las compras globales del mayor importador del mundo de soja se desaceleraron en septiembre: China registró el ingreso de 11,88 millones de toneladas métricas de soja, marcando un retroceso del 7,7% frente al mismo período del año pasado.

El detalle En el acumulado de enero a septiembre, las importaciones de soja provenientes de EEUU sufrieron una caída del 34% respecto al mismo período del año anterior, ubicándose en 11,06 millones de toneladas. En contraste, los despachos originados en Brasil registraron una expansión del 3,4%, alcanzando los 65,84 millones de toneladas.

La tensión comercial entre China y EEUU impactó de lleno en la comercialización agrícola: las importadoras chinas frenaron las compras de la cosecha estadounidense del año anterior y esperaron hasta la cumbre bilateral de octubre entre ambos presidentes para reactivar las operaciones.

Acuerdo comercial: Las compras globales de soja se desaceleraron un 7,7% en septiembre. Depositphotos Tras el encuentro entre ambos mandatarios, China adquirió cerca de 12 millones de toneladas de soja estadounidense. A pesar de la reactivación de los embarques, los volúmenes siguen estando lejos de los parámetros habituales previos a la guerra comercial entre Washington y Pekín.