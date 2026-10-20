Cómo conseguir un crucero barato: 5 trucos de ahorro que las navieras no te cuentan

Elegir bien la fecha, el camarote y el tipo de itinerario puede hacer que el costo final de unas vacaciones en el mar sea mucho más bajo.

Viajar en crucero puede costar mucho menos si se eligen bien las fechas, el camarote y el tipo de recorrido.

Un viaje en crucero puede costar mucho menos si la búsqueda se hace con cierta estrategia . Para lograrlo no alcanza con mirar el descuento que aparece primero, sino prestar atención al momento de la reserva, la duración del viaje y la categoría elegida, ya que esos factores pueden modificar el precio .

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También hay gastos que suelen quedar afuera de la tarifa inicial, como los vuelos, traslados, noches de hotel, bebidas, internet o excursiones que pueden transformar una supuesta oferta en un viaje mucho más caro. Por eso, lo mejor es comparar el costo completo antes de decidir.

Si bien no existe un día que garantice la tarifa más baja , una de las mejores estrategias es viajar justo antes o después de la temporada alta. En Europa, por ejemplo, primavera y otoño suelen ofrecer mejores precios que las semanas de mayor demanda.

Septiembre y octubre pueden presentar buenas oportunidades, pero Navidad, vacaciones escolares y determinadas semanas del verano tienden a encarecer las tarifas. Otro momento importante es la llamada Wave Season , que se desarrolla entre enero y marzo. Durante esos meses, las navieras suelen lanzar:

A pesar de eso, una oferta con muchos beneficios no siempre es la más barata. Por eso, conviene comparar cuánto se termina pagando después de sumar todos los cargos.

Los cruceros de reposicionamiento suelen ofrecer tarifas más bajas a cambio de trayectos más largos y puertos distintos. Magnific

Cruceros de reposicionamiento: la mejor opción para viajar por menos

Los cruceros de reposicionamiento aparecen cuando una naviera necesita trasladar un barco de una región a otra por el cambio de temporada. Son frecuentes en primavera y otoño y suelen ofrecer tarifas más competitivas que los itinerarios que se ven usualmente.

Esto pasa porque el barco ya tiene que hacer ese recorrido de todas maneras, entonces la compañía busca pasajeros para ocupar los camarotes. La contrapartida es que estos viajes suelen:

durar más días

incluir varios días de navegación

salir de un puerto y terminar en otro distinto

Antes de reservar, hay que sumar el costo de los vuelos de ida y regreso, porque ese gasto puede reducir parte del ahorro. Aun así, para quienes tienen flexibilidad, buscar la palabra "repositioning" puede revelar itinerarios largos a precios que no vas a encontrar en otros cruceros.

Los camarotes garantizados permiten ahorrar, pero la ubicación queda definida por la naviera. Freepik

Camarotes garantizados: ventajas y riesgos de elegir a ciegas

Otra alternativa para reducir el precio es reservar un camarote garantizado. En esta modalidad, el pasajero elige una categoría general, como interior, exterior, balcón o suite, pero no selecciona el número exacto ni la ubicación. Por ejemplo, Royal Caribbean denomina esta opción Guarantee o "We Pick".

La ventaja principal es que, en determinadas salidas, la tarifa puede ser menor que la de un camarote elegido manualmente. El riesgo es que la ubicación quede completamente en manos de la naviera, porque puede tocar un sector más ruidoso, alejado de los ascensores o próximo a determinadas áreas comunes. Para quienes priorizan el precio por encima de la ubicación exacta, puede ser una alternativa útil.

Las ofertas de último minuto funcionan mejor para quienes tienen flexibilidad y pueden llegar al puerto sin gastar demasiado. Magnific

La verdad sobre las ofertas de último minuto (Last Minute)

Las ofertas de último minuto existen, pero no funcionan para todos los viajeros. Carnival, Royal Caribbean y Norwegian tienen secciones específicas para cruceros próximos a salir. Por ejemplo, Norwegian promociona viajes con partidas dentro de los siguientes 60 días, por lo que hay que estar preparado. El mecanismo funciona mejor cuando el pasajero:

tiene flexibilidad de fechas

puede viajar con poca anticipación

vive cerca del puerto

no necesita comprar vuelos costosos

Si hay que sumar un pasaje aéreo de último momento, una noche de hotel y traslados, el supuesto ahorro no se da. Por eso, el "last minute" suele ser más conveniente para quienes pueden llegar fácilmente al puerto de embarque.

Las promociones Kids Sail Free pueden reducir el costo familiar, aunque siguen aplicándose impuestos y otros cargos. Cruising Journal

Promociones Kids Sail Free: cómo viajar con niños casi gratis

Las familias pueden encontrar uno de los mayores descuentos en las promociones para tercer y cuarto pasajero. Algunas compañías reducen o eliminan la tarifa base para los niños cuando comparten camarote con adultos.

MSC Cruises ofrece promociones Kids Sail Free en determinadas salidas para menores de 17 años que viajen como tercer o cuarto huésped. Royal Caribbean también aplica este tipo de beneficio para niños de hasta 12 años que compartan camarote con dos pasajeros que pagan la tarifa completa, aunque existen fechas y viajes excluidos.

Norwegian Cruise Line ofrece, en algunos itinerarios, promociones en las que el tercer y cuarto pasajero pueden viajar sin tarifa base independientemente de la edad. De todas formas, "gratis" no significa costo cero, ya que todavía pueden aplicarse:

impuestos

tasas portuarias

propinas

otros cargos adicionales

La clave para pagar menos está en ser flexible tanto con las fechas, como la elección de camarote y comparación del costo final. Un crucero barato no siempre es el que muestra el número más bajo en la búsqueda, sino el que termina costando menos después de sumar todos los gastos.