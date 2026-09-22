El truco para viajar en un crucero pagando $300 dólares menos

La compañía británica lanzó una campaña con rebajas para nuevas reservas y salidas programadas hasta fines de 2027.

Una propuesta pensada para quienes buscan combinar descanso, entretenimiento y nuevos destinos durante sus vacaciones.

En tiempos en los que cada gasto de un viaje se mira con lupa, encontrar una promoción que permita aliviar la economía puede marcar la diferencia. Marella Cruises lanzó durante septiembre una campaña que ofrece hasta £300 de descuento por reserva en determinados itinerarios, con salidas previstas entre octubre de 2026 y diciembre de 2027.

La propuesta forma parte del denominado "Cruise Month" y está disponible exclusivamente para nuevas reservas realizadas hasta el 30 de septiembre de 2026 . La rebaja no alcanza a todos los itinerarios de la compañía: depende de la zona elegida y del código promocional correspondiente.

La campaña comercial busca incentivar las reservas anticipadas para viajes que se realizarán durante los próximos meses y hasta finales de 2027. Marella, compañía de cruceros perteneciente al grupo TUI, concentró las bonificaciones en determinados recorridos y estableció un mínimo de siete noches para acceder a ellas.

Las vacaciones sobre el agua ofrecen una combinación particular de descanso, gastronomía y entretenimiento.

La promoción contempla dos niveles de ahorro. Por un lado, determinados recorridos de corta y media distancia cuentan con una reducción de £200 por reserva . Por otro, algunos itinerarios de larga distancia alcanzan el máximo de £300 .

El beneficio no funciona como una rebaja automática sobre cualquier producto de la compañía. El pasajero debe seleccionar un itinerario incluido en la promoción y cargar el código correspondiente durante el proceso de compra. Además, la oferta está pensada para reservas nuevas y no puede combinarse con otros códigos promocionales.

Otro punto que puede resultar atractivo para quienes comparan el costo final es que Marella promociona sus cruceros oceánicos con modalidad all inclusive, mientras que las condiciones comerciales indican que las propinas y cargos por servicio están incluidos. Los vuelos y otros adicionales dependen del paquete contratado y de la opción elegida.

La letra chica del descuento: ¿cuáles son las rutas que entran en la oferta?

El primer código es CRUISE200, que permite obtener £200 de descuento en determinados viajes de corta y media distancia por las Islas Canarias y el Mediterráneo. La segunda alternativa es CRUISE300, destinada a ciertos recorridos de larga distancia por el Caribe, además de cruceros de reposicionamiento y travesías transatlánticas.

Para acceder al beneficio, el viaje elegido debe tener una duración mínima de siete noches y la salida debe estar comprendida entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La ventana para efectuar la reserva promocional termina el 30 de septiembre de 2026.

Los viajes en barco ganan cada vez más protagonismo entre quienes buscan una experiencia diferente para sus próximas vacaciones. Magnific

Entre los destinos caribeños promocionados por la compañía aparecen islas como Barbados, Santa Lucía y Antigua, mientras que en otras propuestas figuran las Canarias y diferentes puertos mediterráneos. La disponibilidad concreta puede cambiar según el itinerario, la fecha y los camarotes que queden al momento de la compra.

Pasos para aplicar el código de ahorro antes de que expire la disponibilidad

El mecanismo es sencillo, aunque conviene revisar cada condición antes de confirmar el pago. Primero hay que buscar en el sitio de Marella Cruises un itinerario que figure entre los seleccionados para la promoción y que cumpla con el mínimo de siete noches.

Después, hay que comprobar el período de salida. Para esta campaña, los viajes incluidos deben comenzar entre octubre de 2026 y diciembre de 2027. Una vez elegido el recorrido, el pasajero debe avanzar hasta la instancia de pago de la reserva.

Allí se introduce el código correspondiente en mayúsculas: CRUISE200 para los itinerarios seleccionados de Canarias y Mediterráneo, o CRUISE300 para los recorridos elegibles de larga distancia, Caribe, reposicionamiento y transatlánticos.

El último paso es verificar que la rebaja aparezca correctamente antes de completar la operación. La promoción está limitada a nuevas reservas, no admite la combinación con otro código y excluye las reservas únicamente de camarote. Tampoco exige un gasto mínimo.