Cómo solicitar un crédito hipotecario en el IAF desde la app o la web

Antes de empezar el trámite, los interesados pueden consultar las opciones disponibles y calcular cuánto pagarían por mes.

El Instituto ofrece distintas opciones de crédito para integrantes de las Fuerzas Armadas que buscan comprar o hacer mejoras en su vivienda.

El Instituto de Ayuda Financiera (IAF) permite a los integrantes de las Fuerzas Armadas que reúnen los requisitos solicitar un crédito hipotecario desde el celular o la computadora. El trámite se realiza a través de eIAF , la plataforma digital del organismo, sin necesidad de acercarse personalmente a una oficina para iniciar la inscripción.

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Desde allí también se pueden consultar las líneas de financiamiento disponibles, calcular cuotas y seguir el estado de una solicitud. Quienes ya utilizan eIAF pueden acceder con sus datos habituales, mientras que los nuevos usuarios deben crear una cuenta.

Los créditos hipotecarios del IAF están destinados al personal del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas en actividad, retirados con haber y pensionistas . A los militares en servicio se les exige una antigüedad mínima de un año, además de las condiciones particulares establecidas para cada línea.

Quienes ya usan eIAF pueden ingresar con su cuenta habitual, mientras que los nuevos usuarios tienen que registrarse antes de hacer el trámite.

El primer paso es entrar al portal eIAF Beneficiarios desde la página oficial del Instituto. También se puede utilizar la aplicación eIAF para dispositivos Android. Ambas opciones funcionan con las mismas credenciales, por lo que no hace falta crear dos cuentas diferentes.

Quienes ya están registrados deben colocar su CUIL y contraseña, elegir entre las categorías "Retirado / Pensionista" o "Personal en Actividad" y completar el código de verificación. Después, tienen que presionar "Ingresar" para abrir el menú principal.

Los nuevos usuarios deberán registrarse y validar sus datos personales. Durante el proceso se solicita un correo electrónico y un número de teléfono, y se envía una contraseña temporal que debe cambiarse en el primer acceso. La nueva clave tiene que contar con al menos ocho caracteres, incluir letras y números y contener una mayúscula.

Cómo utilizar el simulador de créditos hipotecarios

Una vez dentro de eIAF, hay que seleccionar el ícono "Créditos Hipotecarios". En esa sección aparecen las alternativas de financiamiento y el simulador, que permite calcular cuánto dinero se podría solicitar y cuál sería la cuota mensual.

Antes de hacer el cálculo, el botón "+INFO" permite revisar las características de cada préstamo. Para comenzar con la estimación, se debe elegir "SIMULAR CRÉDITO HIPOTECARIO" e ingresar los datos correspondientes.

La herramienta calcula valores aproximados según el importe solicitado y la cantidad de cuotas. También permite comparar los planes disponibles y conocer cuánto habría que pagar por mes antes de completar la inscripción.

Una vez enviada la solicitud, el interesado puede consultar su estado y revisar las novedades desde la misma plataforma. Magnific

Elección de la línea de crédito y plan de pagos

El simulador ofrece los planes CVC 10 y CVC 20, destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación de viviendas. Cada uno tiene sus propias condiciones de financiamiento y establece un derecho de admisión diferente.

En el CVC 10, ese derecho equivale al 10% del monto otorgado, mientras que en el CVC 20 alcanza el 20%. La suma correspondiente se descuenta del dinero que recibe el beneficiario. Las dos líneas también presentan diferencias en las tasas de interés.

Después de seleccionar una alternativa, hay que presionar "Calcular cuotas". La herramienta mostrará el importe de los pagos, el interés correspondiente y el total a devolver de acuerdo con los valores elegidos.

Con esos datos, el interesado debe seleccionar el plan de pagos desde el menú desplegable y pulsar "Finaliza". A continuación, aparecerá un resumen de la operación que podrá descargar antes de avanzar con la inscripción.

Confirmación de la solicitud y carga de documentación requerida

Para continuar, hay que seleccionar "Deseo Inscribirme". Se abrirá un formulario en el que el solicitante deberá indicar para qué utilizará el dinero y confirmar si el préstamo está destinado a una primera vivienda.

En esta instancia también se exige adjuntar la documentación de salud requerida. Una vez completados los campos y cargados los archivos, se debe presionar el botón "Inscribirme".

Antes del envío definitivo, eIAF mostrará una pantalla para confirmar o cancelar la operación. Si el usuario acepta, recibirá un mensaje de confirmación junto con el número asignado a su solicitud.

La inscripción quedará registrada en la sección principal de "Créditos". Desde allí, el interesado podrá ingresar a "Consultar Solicitud" para revisar los datos del préstamo y las novedades que publique el Instituto en el apartado "Observaciones".