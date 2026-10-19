Con la inyección de fondos de ANSES: cómo quedaron las tasas de los créditos hipotecarios UVA

Después de varios meses de subas, algunos bancos empezaron a bajar sus tasas, aunque todavía hay diferencias importantes entre las ofertas.

Con más dinero disponible para prestar, los bancos empiezan a ofrecer nuevas condiciones para quienes buscan comprar una vivienda.

Los créditos hipotecarios UVA comenzaron a mostrar una baja en sus tasas de interés , después de varios meses en los que conseguir financiamiento para comprar una vivienda se había vuelto cada vez más difícil. La llegada de fondos de ANSES a los bancos coincidió con una serie de recortes que alcanzaron a nueve entidades financieras .

Las nuevas ofertas empezaron a aparecer entre agosto y septiembre, aunque no todas las instituciones modificaron sus condiciones. El relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava) también muestra diferencias entre los intereses anunciados y los que efectivamente pagan quienes consiguen un préstamo.

Entre julio y septiembre, la tasa promedio de los préstamos hipotecarios UVA bajó del 8,7% al 7,7% . De los 20 bancos analizados por Ofava, nueve redujeron sus intereses, diez los mantuvieron sin cambios y apenas uno decidió aumentarlos. Los últimos datos del relevamiento corresponden al 22 de septiembre.

De los 20 bancos analizados, nueve bajaron sus tasas entre julio y septiembre, mientras que otros diez las mantuvieron sin cambios.

La mayoría de las rebajas fue de entre uno y dos puntos porcentuales, pero también hubo recortes mucho mayores . Una entidad, por ejemplo, pasó de cobrar el 15% al 7,5%. Otras seis llevaron sus tasas a ese mismo porcentaje, que aparece en ocho de los 20 bancos incluidos en el informe.

Las dos instituciones restantes que aplicaron reducciones fijaron sus intereses en el 6,5% y el 8,3% . En cambio, el único aumento registrado fue del 6% al 6,7%, mientras las demás conservaron sus condiciones anteriores.

Durante ese período, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES comenzó a colocar dinero en plazos fijos bancarios para financiar nuevos préstamos. Las primeras dos licitaciones, realizadas el 7 de septiembre y el 6 de octubre, sumaron $400.000 millones, con un costo de financiamiento inferior al que habitualmente enfrentan las entidades.

El monto equivale aproximadamente a u$s264 millones y alcanzaría para otorgar unos 3.500 créditos hipotecarios. Los bancos que reciben estos recursos deben destinarlos a préstamos para vivienda, bajo condiciones compatibles con una tasa final cercana al límite del 7,5%, una vez incluidos los costos de otorgamiento.

Banca pública vs. banca privada: ¿dónde conviene pedir el crédito?

Los bancos privados fueron los que más modificaron sus tasas durante los últimos meses. Ocho de las 13 entidades analizadas aplicaron rebajas y el promedio del sector pasó del 9,5% al 8%. También bajó el interés más alto disponible, que descendió del 15% al 12%, mientras el mínimo permaneció en el 6,9%.

En la banca pública hubo menos movimiento. De las siete instituciones nacionales, provinciales y municipales incluidas en el informe, solo una redujo sus intereses y otra los aumentó. Las cinco restantes no hicieron modificaciones, por lo que el promedio pasó del 7,4% al 7,2%. Las ofertas de este grupo van desde el 3,5% hasta el 10%.

La diferencia entre ambos sectores, que en julio era de 2,1 puntos porcentuales, se redujo a 0,9 puntos. Los bancos públicos mantienen un promedio más bajo, aunque entre los privados también aparecen propuestas inferiores al 7%.

Al comparar las ofertas, también influyen el porcentaje del valor de la propiedad que se financia y los ingresos exigidos al solicitante. Algunas líneas contemplan intereses preferenciales para quienes cobran su sueldo en la entidad, mientras otras establecen condiciones particulares según el destino del préstamo.

Los bancos privados bajaron más sus tasas, pero los públicos todavía ofrecen un interés promedio más bajo. Freepik

¿Por qué la baja de tasas aún no se refleja plenamente en los créditos concretados?

Aunque los bancos comenzaron a ofrecer intereses más bajos, esa reducción todavía no se observa con la misma intensidad en los préstamos efectivamente otorgados. Durante el período analizado, las tasas pactadas en las operaciones se mantuvieron entre el 6,7% y el 7,2%, pese a los recortes anunciados.

El informe de Ofava señala que buena parte de los créditos ya se otorgaba en entidades con tasas competitivas antes de las últimas rebajas. Por eso, mientras otros bancos comenzaron a reducir sus intereses, el promedio de las operaciones concretadas continuó cerca del 7%.

La diferencia entre las tasas anunciadas y las efectivamente aplicadas pasó de 1,7 a 0,7 puntos porcentuales. Los intereses de los préstamos otorgados tuvieron pocas variaciones, incluso durante septiembre, cuando se concentró buena parte de las reducciones del sector privado.

En cuanto al dinero prestado, durante septiembre se otorgaron u$s280 millones en créditos hipotecarios UVA, un 21% menos que en el mismo mes de 2025. Frente a agosto, sin embargo, hubo una recuperación, con un aumento de $61.000 millones en los desembolsos.