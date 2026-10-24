Créditos hipotecarios: Banco Nación otorgó más de 210 préstamos con fondos de ANSES y recibió otros $40.000 millones

La entidad financiera utilizó la totalidad de los $32.000 millones adjudicados en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Además, obtuvo nuevos recursos para ampliar el financiamiento destinado a la compra de viviendas.

El Banco Nación informó que completó la colocación del 100% de los $32.000 millones recibidos en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES , destinados al financiamiento de créditos hipotecarios . Los recursos permitieron otorgar más de 210 préstamos para la adquisición de primeras viviendas , con un monto promedio de $147 millones por operación.

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La entidad obtuvo el 16% de los $200.000 millones adjudicados en la primera convocatoria del programa, que contempla la constitución de depósitos a plazo fijo ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para canalizar fondos hacia el mercado hipotecario.

Según detalló el banco, los préstamos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos .

Tras completar la utilización de los recursos correspondientes a la primera adjudicación, el Banco Nación participó de una segunda licitación del programa y consiguió una nueva asignación de $40.000 millones .

De esta manera, el financiamiento proveniente del FGS de ANSES destinado a la línea +Hogares alcanzó un total de $72.000 millones , entre ambas convocatorias.

El Banco Nación entregó más de 210 préstamos para la adquisición de primeras viviendas. Depositphotos

El mecanismo busca ampliar los recursos disponibles para la concesión de préstamos hipotecarios mediante depósitos a plazo fijo en UVA, una unidad cuyo valor se actualiza en función de la evolución de los precios.

Desde la entidad señalaron que la incorporación de estos fondos permite fortalecer su participación en el financiamiento de viviendas y ampliar las alternativas de acceso al crédito para las familias.

Cuántos créditos hipotecarios otorgó Banco Nación con el programa +Hogares

Más allá de las operaciones financiadas con los recursos adjudicados por el FGS, el Banco Nación difundió los resultados acumulados de su programa +Hogares. De acuerdo con la información oficial, la entidad ya otorgó 36.000 créditos hipotecarios, por un monto total de $4 billones.

Estas cifras corresponden al conjunto de préstamos concedidos a través de la línea hipotecaria y no únicamente a las operaciones financiadas con los fondos provenientes de ANSES.

Con la nueva adjudicación de $40.000 millones, el banco buscará continuar ampliando su cartera de préstamos para vivienda, en un contexto en el que el acceso al financiamiento hipotecario constituye una de las principales alternativas para quienes buscan adquirir su primera propiedad.