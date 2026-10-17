¿Qué banco tiene la tasa más baja para créditos hipotecarios en octubre 2026?

Encontrar una tasa baja es importante, pero también hay que ver si se cumplen los requisitos para acceder a las mejores condiciones.

Quienes buscan comprar una casa tienen más opciones para pedir un préstamo, aunque las condiciones cambian bastante de un banco a otro.

Los créditos hipotecarios vuelven a ganar terreno en Argentina y los bancos buscan atraer clientes con tasas de interés cada vez más competitivas. En octubre de 2026, varias entidades ofrecen alternativas para quienes quieren comprar una vivienda, aunque acceder al préstamo sigue dependiendo de los ingresos, el valor de la propiedad y las condiciones de cada línea.

Las diferencias cobran peso cuando la deuda se extiende durante 20 o 30 años . Algunos bancos reducen el interés para quienes cobran el sueldo en la entidad, mientras otros tienen programas específicos para la compra de la primera vivienda.

El Banco Ciudad ofrece una tasa del 6,5% nominal anual para quienes buscan comprar su primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta cuenta con una bonificación del Gobierno porteño y permite devolver el dinero en un plazo de hasta 25 años.

En bancos como Nación e ICBC, cobrar el sueldo en la entidad permite acceder a una tasa de interés más baja.

Muy cerca aparece el Banco Nación , con una tasa del 6,7% para clientes que cobran sus haberes en la entidad. Esta opción está destinada a la compra de una vivienda única y permanente cuyo valor no supere las 210.000 UVA, con la posibilidad de extender el préstamo hasta los 30 años.

Entre las principales entidades relevadas también aparece el ICBC , con un interés del 6,9% para quienes acreditan su sueldo en el banco. Para el resto de sus clientes, en cambio, la tasa asciende al 9,9%.

El Ciudad queda así por debajo de Nación e ICBC dentro de este grupo. La diferencia está también en los requisitos: Nación permite un plazo de hasta 30 años y el ICBC reserva su porcentaje más bajo para quienes acreditan allí sus haberes.

Tabla de tasas: del 6,5% al 12% según la entidad

Después de estas opciones, buena parte de los bancos se concentra alrededor del 7,5% nominal anual. Es la tasa que ofrecen Banco Hipotecario, Supervielle, Santander, Macro, BBVA y Galicia en determinadas líneas hipotecarias.

A este grupo también se suman Patagonia, Credicoop, Comafi y los bancos del Grupo Petersen. Aunque comparten el mismo porcentaje, cada institución establece sus propios requisitos para otorgar el crédito. Entre las tasas más altas del relevamiento aparece Bancor, con 8,9%, seguido por Banco del Sol, con 9%. El Banco de Corrientes llega al 9,9% y el Banco del Chubut alcanza el 10%. Brubank se ubica en el extremo superior, con una tasa del 12%. Frente al 6,5% ofrecido por el Banco Ciudad, la diferencia alcanza los 5,5 puntos porcentuales.

Fuera de estas líneas nacionales también existen propuestas regionales con porcentajes menores. El Banco Provincia del Neuquén dispone de una tasa del 3,5% para determinados clientes y montos, mientras el programa NIDO de Santa Fe ofrece préstamos al 4,2%. Todos estos créditos están expresados en UVA, una unidad que se actualiza según la inflación. Por ese motivo, aunque la tasa de interés permanezca fija, el valor en pesos de las cuotas cambia con el tiempo.

Aunque varios bancos cobran la misma tasa de interés, los requisitos para acceder al crédito pueden ser muy distintos. Freepik

Ventajas y limitaciones de la línea del Banco Ciudad frente a la competencia

La tasa del 6,5% del Banco Ciudad está sujeta a varias condiciones. El préstamo se destina exclusivamente a la compra de una primera vivienda familiar y permanente ubicada en CABA.

La propiedad debe tener hasta 80 metros cuadrados cubiertos y un valor máximo de u$s2.800 por metro cuadrado. Quienes busquen una casa más grande o un departamento que supere ese precio deberán recurrir a otra línea.

El banco presta hasta $150 millones y financia un máximo del 75% del valor de la vivienda. El comprador necesita entonces ahorros para cubrir al menos el 25% restante, además de los gastos asociados a la operación.

La cuota inicial tampoco puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar. Como referencia, una simulación realizada con el valor de la UVA de septiembre arroja un primer pago cercano a $658.000 para un préstamo de $100 millones a 25 años. En ese caso, se necesitan ingresos mensuales de aproximadamente $2.632.000.

Los trabajadores en relación de dependencia deben cobrar su sueldo en el Banco Ciudad o trasladar allí su cuenta. Los monotributistas y autónomos pueden acceder mediante la contratación del Paquete Crecer. La línea también permite presentar un garante para aumentar la capacidad crediticia.

Para quienes quedan afuera de las condiciones de la tasa subsidiada, el Banco Ciudad ofrece una línea hipotecaria general con un interés del 9,5%, un monto máximo de $200 millones y un plazo de devolución de hasta 25 años.