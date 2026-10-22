Créditos hipotecarios del IAF: preguntas frecuentes y respuestas

El organismo cuenta con distintas líneas para vivienda, compra de lotes y refacciones, con condiciones que cambian según el perfil de cada solicitante.

El IAF ofrece distintas alternativas de crédito para quienes buscan resolver necesidades de vivienda.

Para acceder a un crédito hipotecario , hay que revisar mucho más que la cuota inicial. Los requisitos, el destino del dinero, la situación patrimonial y hasta la edad pueden llegar a modificar las condiciones finales de cada operación.

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El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) dispone de distintas alternativas para vivienda y permite hacer gran parte del trámite de manera digital. Estas son las respuestas principales para quienes evalúan iniciar una solicitud.

El trámite se inicia a través del portal IAF Beneficiarios . Antes de inscribirse, el solicitante debe revisar las condiciones y el reglamento correspondiente a la línea que quiere utilizar. Luego puede ir al simulador y comenzar la solicitud por internet, el proceso contempla distintas etapas:

La solicitud puede iniciarse de manera online a través del portal eIAF Beneficiarios.

El IAF permite hacer la mayor parte del procedimiento de forma online. En los casos de compra de vivienda, la propiedad queda hipotecada en primer grado con escritura pública. Además, los gastos y honorarios correspondientes al tasador y al escribano deben ser afrontados por el solicitante con fondos propios.

Los créditos no están abiertos al público general, los que pueden acceder son:

El acceso depende de la situación laboral y previsional de cada solicitante.

personal del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas en actividad

personal retirado con haber

pensionistas alcanzados por las condiciones del régimen

Sin embargo, existen situaciones que impiden acceder. No pueden solicitarlo, entre otros casos:

personal en actividad con menos de un año de servicio

personal contratado por tiempo determinado

militares en situación pasiva o disponibilidad

quienes estén tramitando una baja o retiro sin haber

integrantes del cuadro de reserva

ciertos pensionistas con beneficios temporales

pensionistas con beneficio graciable

solicitantes que no cumplan con las condiciones mínimas de ingreso disponibles

personas en situación de insolvencia

El ingreso también juega un papel importante, porque existe una relación entre la cuota y los recursos mensuales del solicitante.

Las condiciones financieras varían según la línea de crédito elegida. Freepik

¿Qué tasa de interés tienen los créditos hipotecarios?

El IAF cuenta con tres planes principales y cada uno tiene un Costo Financiero Total diferente.

CVC 10: 6% anual

CVC 20: 4% anual

CAL-VU: 7% anual

El Costo Financiero Total no incluye solamente la tasa de interés, también contempla:

cargas administrativas

aportes al Fondo de Cancelación de Hipotecas

Fondo Compensador para Siniestros de Vida

Fondo Compensador para Siniestro de Incendio, cuando corresponde

En los planes CVC 10 y CVC 20, la cuota puede aumentar únicamente cuando se dispongan aumentos generalizados en los haberes militares. En esos casos también se actualiza el saldo.

El monto disponible se define de acuerdo con el perfil de cada beneficiario. Pixabay

¿Cuánto dinero se puede solicitar para comprar una vivienda?

El IAF no establece en la información disponible un monto máximo único para todos los solicitantes. La cifra adjudicable depende de tres factores:

ingresos mensuales

edad del solicitante

valor de tasación del inmueble

En los créditos destinados a refacción también se considera el monto de la obra que se pretende realizar. Por eso, dos personas que soliciten la misma línea pueden recibir montos diferentes.

Además, si el beneficiario ya tiene un préstamo personal o hipotecario vigente, puede iniciar una nueva solicitud, pero el saldo pendiente será descontado del monto final que le corresponda recibir.

Hay algunos límites para solicitar un crédito del IAF. Freepik

¿Puedo pedir un crédito si ya tengo una casa?

Se puede pedir un crédito si ya tenés una casa, ya que eso no impide acceder a los planes CVC 10 o CVC 20. El crédito puede usarse para:

comprar otra vivienda

ampliar una propiedad

realizar refacciones

cancelar una hipoteca existente con otro acreedor

También es posible comprar un inmueble que ya esté hipotecado, siempre que la deuda anterior sea cancelada antes o en forma simultánea con la operación. Pero para construir, ampliar o refaccionar sobre un terreno o inmueble, la propiedad debe pertenecer al solicitante, a su cónyuge o a la sociedad conyugal.

El IAF tampoco admite financiar más de una vivienda dentro de un mismo lote a través de estas líneas. Para quienes no tienen ninguna propiedad y quieren comprar un terreno donde construir su primera vivienda existe el plan CAL-VU.

Los préstamos dependen de las condiciones previstas por el organismo. Freepik

¿Se puede cancelar un crédito hipotecario antes de tiempo?

El IAF permite realizar cancelaciones anticipadas parciales o totales, de hecho, no existen límites ni costos adicionales por adelantar la cancelación. Esto permite reducir la deuda durante la vida del préstamo o cerrar completamente el crédito antes del vencimiento originalmente establecido.

Además, el beneficiario puede decidir cómo es que va a organizar sus pagos dentro de las condiciones del plan, siempre respetando las obligaciones de la garantía hipotecaria y los fondos asociados al crédito.