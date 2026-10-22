Para acceder a un crédito hipotecario, hay que revisar mucho más que la cuota inicial. Los requisitos, el destino del dinero, la situación patrimonial y hasta la edad pueden llegar a modificar las condiciones finales de cada operación.
Créditos hipotecarios del IAF: preguntas frecuentes y respuestas
El organismo cuenta con distintas líneas para vivienda, compra de lotes y refacciones, con condiciones que cambian según el perfil de cada solicitante.
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El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) dispone de distintas alternativas para vivienda y permite hacer gran parte del trámite de manera digital. Estas son las respuestas principales para quienes evalúan iniciar una solicitud.
¿Cómo solicitar un crédito hipotecario del IAF?
El trámite se inicia a través del portal IAF Beneficiarios. Antes de inscribirse, el solicitante debe revisar las condiciones y el reglamento correspondiente a la línea que quiere utilizar. Luego puede ir al simulador y comenzar la solicitud por internet, el proceso contempla distintas etapas:
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información web
inscripción web
adjudicación web
liquidación y otorgamiento
escrituración
El IAF permite hacer la mayor parte del procedimiento de forma online. En los casos de compra de vivienda, la propiedad queda hipotecada en primer grado con escritura pública. Además, los gastos y honorarios correspondientes al tasador y al escribano deben ser afrontados por el solicitante con fondos propios.
¿Quiénes pueden sacar un crédito hipotecario del IAF?
Los créditos no están abiertos al público general, los que pueden acceder son:
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personal del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas en actividad
personal retirado con haber
pensionistas alcanzados por las condiciones del régimen
Sin embargo, existen situaciones que impiden acceder. No pueden solicitarlo, entre otros casos:
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personal en actividad con menos de un año de servicio
personal contratado por tiempo determinado
militares en situación pasiva o disponibilidad
quienes estén tramitando una baja o retiro sin haber
integrantes del cuadro de reserva
ciertos pensionistas con beneficios temporales
pensionistas con beneficio graciable
solicitantes que no cumplan con las condiciones mínimas de ingreso disponibles
personas en situación de insolvencia
El ingreso también juega un papel importante, porque existe una relación entre la cuota y los recursos mensuales del solicitante.
¿Qué tasa de interés tienen los créditos hipotecarios?
El IAF cuenta con tres planes principales y cada uno tiene un Costo Financiero Total diferente.
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CVC 10: 6% anual
CVC 20: 4% anual
CAL-VU: 7% anual
El Costo Financiero Total no incluye solamente la tasa de interés, también contempla:
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cargas administrativas
aportes al Fondo de Cancelación de Hipotecas
Fondo Compensador para Siniestros de Vida
Fondo Compensador para Siniestro de Incendio, cuando corresponde
En los planes CVC 10 y CVC 20, la cuota puede aumentar únicamente cuando se dispongan aumentos generalizados en los haberes militares. En esos casos también se actualiza el saldo.
¿Cuánto dinero se puede solicitar para comprar una vivienda?
El IAF no establece en la información disponible un monto máximo único para todos los solicitantes. La cifra adjudicable depende de tres factores:
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ingresos mensuales
edad del solicitante
valor de tasación del inmueble
En los créditos destinados a refacción también se considera el monto de la obra que se pretende realizar. Por eso, dos personas que soliciten la misma línea pueden recibir montos diferentes.
Además, si el beneficiario ya tiene un préstamo personal o hipotecario vigente, puede iniciar una nueva solicitud, pero el saldo pendiente será descontado del monto final que le corresponda recibir.
¿Puedo pedir un crédito si ya tengo una casa?
Se puede pedir un crédito si ya tenés una casa, ya que eso no impide acceder a los planes CVC 10 o CVC 20. El crédito puede usarse para:
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comprar otra vivienda
ampliar una propiedad
realizar refacciones
cancelar una hipoteca existente con otro acreedor
También es posible comprar un inmueble que ya esté hipotecado, siempre que la deuda anterior sea cancelada antes o en forma simultánea con la operación. Pero para construir, ampliar o refaccionar sobre un terreno o inmueble, la propiedad debe pertenecer al solicitante, a su cónyuge o a la sociedad conyugal.
El IAF tampoco admite financiar más de una vivienda dentro de un mismo lote a través de estas líneas. Para quienes no tienen ninguna propiedad y quieren comprar un terreno donde construir su primera vivienda existe el plan CAL-VU.
¿Se puede cancelar un crédito hipotecario antes de tiempo?
El IAF permite realizar cancelaciones anticipadas parciales o totales, de hecho, no existen límites ni costos adicionales por adelantar la cancelación. Esto permite reducir la deuda durante la vida del préstamo o cerrar completamente el crédito antes del vencimiento originalmente establecido.
Además, el beneficiario puede decidir cómo es que va a organizar sus pagos dentro de las condiciones del plan, siempre respetando las obligaciones de la garantía hipotecaria y los fondos asociados al crédito.