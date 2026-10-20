Dólar: Alberto Ades explicó por qué la Argentina necesita un tipo de cambio más alto y qué puede pasar en 2027

El economista consideró que un peso más débil ayudaría a mejorar la competitividad de distintos sectores, aunque advirtió sobre los riesgos de una devaluación. Cuáles son las tres alternativas que planteó y por qué cree que el Gobierno apostará a las reformas económicas.

Alberto Ades, uno de los economistas más escuchados por la city.

El economista Alberto Ades sostuvo que la Argentina se encamina hacia un escenario de peso estructuralmente fuerte , aunque consideró que, durante la transición, un tipo de cambio real más alto podría favorecer a distintos sectores de la economía. Sin embargo, advirtió que las alternativas para alcanzar ese objetivo son limitadas, especialmente en un año electoral como 2027.

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En una entrevista con Bloomberg Línea, el especialista, que desarrolló parte de su carrera en Goldman Sachs, Citi y Bank of America, analizó las perspectivas del dólar, los desafíos de competitividad y las decisiones que podría adoptar el Gobierno de Javier Milei.

Ades también reveló que el tipo de cambio formó parte de las conversaciones que mantuvo recientemente con integrantes del gabinete nacional, aunque aclaró que su participación en ese encuentro no tuvo como objetivo discutir el programa económico.

El economista identificó tres caminos posibles para alcanzar un tipo de cambio real más competitivo, aunque consideró que dos de ellos presentan importantes dificultades. La primera alternativa sería ampliar el superávit fiscal y utilizar ese excedente para comprar dólares, una estrategia que permitiría sostener un tipo de cambio más alto sin recurrir a una devaluación.

Sin embargo, descartó que resulte políticamente viable en el corto plazo. "Año electoral, muy difícil. Olvídense", afirmó en referencia a 2027.

La segunda posibilidad sería una devaluación del peso, una herramienta que la Argentina utilizó históricamente para intentar recuperar competitividad.

Ades advirtió que esa decisión podría trasladarse rápidamente a los precios y terminar neutralizando sus beneficios. "Le decís a Bausili que en vez de comprar a $1.550 compre a $1.800 o $2.000. Eso se va a precios en un instante. No es solución", explicó.

Frente a estas limitaciones, consideró que la alternativa más probable será profundizar las reformas estructurales para mejorar la productividad, especialmente si Milei consigue un segundo mandato.

"El camino más probable es que sigan haciendo reformas en un segundo mandato", señaló. Entre las transformaciones pendientes, destacó la importancia de una reforma tributaria profunda y las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno.

Por qué Ades cree que un dólar más alto ayudaría a la economía

El economista aclaró que su planteo no implica considerar que el peso argentino esté actualmente sobrevaluado. "Mi punto no es que el tipo de cambio esté sobrevaluado, sino que en la transición hacia ese nuevo equilibrio de largo plazo, más exitoso, ayudaría tener un tipo de cambio real más barato", sostuvo.

En ese sentido, explicó que un peso más débil podría beneficiar especialmente a los sectores que enfrentan competencia de productos importados, así como al turismo receptivo y al mercado inmobiliario.

No obstante, señaló que una economía con inflación baja, equilibrio fiscal y mayor apertura comercial podría sostener estructuralmente un peso fuerte.

Si el programa económico resulta exitoso, consideró que la Argentina será un país relativamente caro en dólares, una característica que no necesariamente representaría un desequilibrio cambiario.

El impacto de Vaca Muerta, la minería y el agro sobre el dólar

Ades también explicó que existen factores estructurales que podrían impulsar una apreciación real del peso durante los próximos años. Entre ellos, mencionó la expansión de las exportaciones de energía, minería y productos agropecuarios, sectores que podrían incrementar significativamente el ingreso de divisas.

Ese mayor flujo de dólares tendería a fortalecer la moneda local, incluso sin una intervención directa del Gobierno. El economista recordó que los procesos de desinflación en otros países también estuvieron acompañados por apreciaciones del tipo de cambio real.

Por eso, consideró que el desafío argentino consiste en mejorar la competitividad de la economía sin depender exclusivamente de un dólar más alto.

Qué dijo Ades sobre las compras de dólares del Banco Central

El especialista defendió la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central durante el primer semestre. Según su análisis, sin la intervención de la autoridad monetaria, el tipo de cambio podría haberse ubicado considerablemente por debajo de los niveles de $1.500 a $1.550 mencionados durante la entrevista.

"Hicieron bien en acumular u$s15.000 millones", sostuvo. En ese marco, explicó que el Gobierno observa el tipo de cambio desde una perspectiva de largo plazo y considera que la economía argentina experimentó transformaciones que permiten sostener un peso más fuerte.

Para Ades, se trata de un debate económico legítimo, sin una respuesta sencilla. "Es una discusión muy válida. Y no hay una solución clara", reconoció.

Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones de 2027

De cara al próximo año electoral, Ades consideró que las posibilidades de avanzar con una estrategia cambiaria más competitiva serán reducidas. Por un lado, ampliar significativamente el superávit fiscal podría resultar difícil desde el punto de vista político. Por otro, una devaluación nominal implicaría riesgos inflacionarios que el Gobierno buscaría evitar.

En consecuencia, su escenario más probable es que la administración de Milei mantenga el rumbo económico y apueste a una mejora gradual de la productividad mediante reformas estructurales.

El economista también reconoció que la apreciación cambiaria representa un desafío para sectores como la construcción y la industria, especialmente por sus efectos sobre la actividad y el empleo.