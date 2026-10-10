Alberto Ades volvió a advertir sobre el atraso cambiario: "Me gustaría un tipo de cambio más alto"

El economista, que anteriormente respaldó el rumbo del Gobierno, volvió a plantear interrogantes sobre el valor del tipo de cambio. Además, aseguró que hay actores que "no van a sobrevivir" a la transformación económica.

El economista Alberto Ades, que recientemente participó de una reunión de Gabinete, volvió a referirse al programa cambiario del Gobierno e insistió con el análisis de que el dólar está barato: "Me gustaría un tipo de cambio real más alto".

Durante una entrevista con el medio Futurock, el economista aseguró que un dólar más caro "ayudaría a varios sectores", sobre todo a aquellos que "compiten con las importaciones". "Creo que les daría un poquito de colchón para poder reconvertirse", precisó.

Sobre la transformación productiva que vive Argentina, Ades advirtió que " no todos van a sobrevivir" , aunque restó gravedad a esta consecuencia ya que, según sus mirada, "en cualquier lugar del mundo se produce algunas cosas y se importa otras".

La advertencia sobre las dificultades de la transición económica ya había aparecido la semana pasada , durante una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí, Ades reconoció que la apreciación cambiaria genera complicaciones para algunas actividades, aunque destacó la solidez de la balanza comercial, impulsada por las exportaciones de sectores primarios.

“El tipo de cambio está apreciado y fuerte, que genera problemas en algunos sectores, pero el resultado de la balanza comercial es muy sólido, con exportaciones fuertes en sectores primarios. En ese contexto de preciar el tipo de cambio , lograr un tipo de cambio más alto no es fácil, mucho menos que cuando los sectores que generan divisas están creciendo al ritmo que lo están haciendo la energía, la minería o el agro”, explicó.

La advertencia sobre el dólar fue uno de los puntos que Alberto Ades ya había planteado la semana pasada durante una charla en la UBA. El especialista reconoció que la apreciación cambiaria genera dificultades para algunos sectores, aunque destacó la solidez de la balanza comercial y el crecimiento de las exportaciones.

“El tipo de cambio está apreciado y fuerte, que genera problemas en algunos sectores, pero el resultado de la balanza comercial es muy sólido, con exportaciones fuertes en sectores primarios. En ese contexto de preciar el tipo de cambio, lograr un tipo de cambio más alto no es fácil, mucho menos que cuando los sectores que generan divisas están creciendo al ritmo que lo están haciendo la energía, la minería o el agro”, explicó.

Al referirse a las alternativas para alcanzar un tipo de cambio más depreciado, Ades identificó tres caminos. El primero sería profundizar el superávit fiscal, una opción que, según advirtió, requiere más ajuste en un año electoral y puede no dar resultados en el corto plazo. El segundo consiste en una devaluación discrecional, aunque alertó sobre su impacto inmediato en los precios y la rápida pérdida de la mejora cambiaria.

La tercera alternativa apunta a las reformas que eleven la productividad. En ese caso, sostuvo, el efecto sería una apreciación del tipo de cambio real de equilibrio, que permitiría reducir la distancia con el tipo de cambio real de mercado.

Las conclusiones tras participar en la reunión de Gabinete

El análisis del dólar fue uno de los interrogantes que dejó Ades tras la reunión de Gabinete junto a Javier Milei. Su diagnóstico combinó una valoración positiva de los resultados económicos del Gobierno con advertencias sobre las dificultades que enfrentan las empresas y los trabajadores durante el proceso de adaptación.

“Algunas empresas que podrían ser competitivas en el nuevo equilibrio quizás no sobrevivan hasta alcanzarlo”, señaló el doctor en Economía de Harvard.

Uno de los ejes de su planteo fue el financiamiento. “¿Es demasiado restrictiva la política monetaria?”, preguntó Ades, al abrir el debate sobre la posibilidad de modificar las condiciones financieras para facilitar la inversión y permitir que las empresas potencialmente viables atraviesen la reconversión productiva.

Sin embargo, también puso sobre la mesa los riesgos de avanzar en esa dirección. La discusión, planteó, pasa por determinar si existe margen para flexibilizar las condiciones de financiamiento o si las consecuencias sobre la desinflación y la estabilidad cambiaria siguen siendo demasiado elevadas.

Otro de los interrogantes se relacionó con los ahorros que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero local. Ades citó una estimación de alrededor de u$s300.000 millones en moneda y depósitos fuera del sistema bancario del país y preguntó qué condiciones, además de la Inocencia Fiscal, podrían incentivar su ingreso a los bancos o al mercado de capitales.

El objetivo sería ampliar las fuentes de financiamiento para el sector privado, en un contexto en el que el crédito aparece como una de las condiciones necesarias para impulsar cambios en la estructura productiva.

“Cuesta imaginar una transformación productiva profunda sin una expansión significativa del crédito privado”, sostuvo.

Ades vinculó ese desafío con los efectos de la apertura comercial y el crecimiento de actividades como la energía, la minería y el agro. Según explicó, estos cambios modifican los precios relativos y promueven una reasignación de capital y trabajo hacia sectores con mayores ventajas comparativas y productividad.

Desde esa perspectiva, la contracción de determinadas actividades no supone necesariamente una destrucción de riqueza, sino que también puede responder al desplazamiento de recursos hacia sectores más competitivos.

En su evaluación general, el economista elogió al presidente Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del Banco Central, Santiago Bausili, y al equipo económico por la gestión. Consideró que encararon una “tarea verdaderamente titánica”, con resultados “notables” en materia fiscal, desinflación y reducción de la pobreza.

No obstante, advirtió que los resultados de la transformación dependen también de los tiempos que demanda la adaptación. Las dificultades para reconvertir la fuerza laboral, acceder al financiamiento y adecuar el capital existente pueden dejar afuera a empresas que tendrían posibilidades de competir en el nuevo escenario.

“Detrás de cada empresa que cierra hay trabajadores, familias e historias que merecen nuestra atención”, cerró.