Dura advertencia del Financial Times: "Las reformas económicas de Javier Milei están bajo presión"

El medio británico subraya las dos caras de la economía libertaria: inflación que bajó, pero con recesión y costo social en la economía real. Los detalles de las implicancias de cara al escenario electoral venidero en 2027, con un peronismo que intenta organizarse.

Dualidad económica: Argentina presenta una estabilización fiscal e inflacionaria contrastando con la caída de la actividad, el empleo y el consumo.

A pocas semanas de que el mandato de Javier Milei cumpla tres años , en la Argentina , al mejor estilo del villano de Batman, conviven dos caras: por un lado la estabilización de las cuentas del Estado nacional y la baja de la inflación, que convive con una economía con caída de la actividad, retroceso del empleo formal y un deterioro marcado del consumo y del ingreso de buena parte de la población.

El escenario no se limita a un diagnóstico abstracto, sino que impacta de lleno en las posibilidades de reelección del presidente Javier Milei el próximo año . Varias encuestas señalan que la oposición mantiene su competitividad de cara a los comicios, y diversos analistas de la city advierten que ese incipiente riesgo político influye en el alza que registró el riesgo país en los últimos días.

La evaluación forma parte de un artículo del Financial Times, titulado “Milei’s economic reforms under pressure”, en el que se analizan las repercusiones del plan de austeridad, desregulación y apertura económica que lleva adelante el Ejecutivo argentino.

Entre los testimonios recogidos por el medio británico destaca el de Claudia Rochelin (65), librera del centro porteño. Aunque respaldó a Milei en las urnas en 2023 y valoró el freno a la inflación de tres dígitos, sostiene que la falta de clientes es ahora su principal inquietud: “Esto no termina de arrancar. ¿De qué me sirve que los precios se mantengan si nadie viene a comprar?”.

La administración Milei muestra algunos indicadores que contrastan con la inestabilidad que atravesó la Argentina en los últimos años: subrayan que el país registra superávit fiscal, la inflación bajó desde un pico cercano al 300% hasta el 34% y se redujeron los costos de financiamiento.

A la vez, el Gobierno libertario destaca que el desarrollo de proyectos mineros y energéticos, sumado al fuerte crecimiento de las exportaciones de soja y carne, comenzó a alentar el ingreso de dólares, un factor que históricamente desencadenó crisis recurrentes en la Argentina.

El gobierno libertario destaca que el desarrollo de proyectos mineros y energéticos, sumado al fuerte crecimiento de las exportaciones de soja y carne, comenzó a alentar el ingreso de dólares. Depositphotos

De acuerdo con el Financial Times, la disciplina fiscal y la agenda de reformas le devolvieron la "solidez al frente financiero argentino tras años de inestabilidad". Sin embargo, el medio británico advierte que el costo del ajuste repercute con fuerza en la economía real y en el consumo de los argentinos.

Cabe precisar que JP Morgan considera que la economía podría haber ingresado en una recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de caída del producto interno bruto. La demanda de consumo se debilitó bajo el efecto de la política monetaria restrictiva y la reducción del gasto público.

Según datos de la consultora Equilibra citados por el medio, los salarios reales permanecen cerca de 10 % por debajo de los niveles de comienzos de 2023. Además, las cifras oficiales registran la pérdida de unos 300.000 empleos formales desde el inicio de la actual gestión.

El impacto sobre la economía real

El impacto se siente de lleno en las pymes, comercios de barrio e industrias enfocadas en el mercado interno. Si bien el empresariado valora la desregulación, la flexibilización de los controles de cambio y la apertura importadora, el sector debe navegar un escenario de ventas en caída y mayor presión competitiva del exterior.

Costos del ajuste: El plan de austeridad genera una marcada caída en la inversión y el consumo real de los argentinos, afectando a las pymes. Depositphotos

La inversión total se derrumbó 13 % desde 2023, según datos brindados por la consultora Invecq. El aumento de las tasas de interés el año pasado, en medio de presiones sobre la moneda antes de las elecciones legislativas, y la continuidad de una política monetaria dura limitaron el crédito y la expansión de la actividad.

La abismal distancia entre los sectores exportadores y el mercado interno se volvió uno de los grandes desafíos económicos que tiene el gobierno. La administración libertaria espera que una reelección de Milei haga desplomar el riesgo país y habilite inversiones por miles de millones de dólares, particularmente en proyectos de recursos naturales.

¿Cambio de rumbo o todo marcha de acuerdo al plan?

El presidente Milei rechazó modificar el rumbo de su plan económico en reiteradas ocasiones. Cabe subrayar que en septiembre, afirmó que su administración no se va a mover “ni un milímetro” de la estrategia actual.

Las declaraciones presidenciales de los últimos días respecto de las dificultades de los hogares generaron fuertes cuestionamientos. Milei calificó como una “estupidez colosal” la frase de que “la gente no llega a fin de mes” y, ante el récord de morosidad de 6 millones de personas, el libertario sostuvo que nadie había obligado a esos ciudadanos a solicitar préstamos, o que habían comprado "teles para ver el mundial".

El presidente Milei rechazó modificar el rumbo de su plan económico en reiteradas ocasiones. Cabe subrayar que en septiembre, afirmó que su administración no se va a mover “ni un milímetro” de la estrategia actual.

El medio británico remarcó que las denuncias de corrupción que salpicaron a funcionarios del Gobierno socavaron el perfil de Milei como un outsider ajeno a los vicios de la política tradicional. De acuerdo con la consultora brasileña Atlas Intel, la aprobación de su gestión cayó cinco puntos entre enero y agosto, al pasar del 43% al 38%.

Sergio Berensztein, conocido consultor político, consideró que Milei conserva posibilidades de competir por la reelección, aunque advirtió que el resultado electoral permanece abierto. “Existe el riesgo de que desperdicien la oportunidad por no saber manejar la política”, señaló.

Aún sin candidatos definidos para 2027 y en pleno proceso de reorganización interna, el peronismo busca convertir el malestar por el costo social del ajuste en capital político concreto. Entre los dirigentes que luchan por encabezar la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cruzar el modelo económico del Gobierno al alertar sobre su impacto en la industria, el comercio y los puestos de trabajo.

Entre los dirigentes que luchan por encabezar la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cruzar el modelo económico del Gobierno.

El programa económico y su continuidad

En diálogo con el Financial Times, el exministro de Economía Nicolás Dujovne señaló que una eventual victoria del oficialismo marcaría un quiebre de ciclo en el país. Según el exfuncionario de Mauricio Macri, ratificar el rumbo abriría paso a los frutos de una economía más integrada al comercio global y dejaría atrás la recurrente alternancia entre breves períodos de auge y severas crisis.

El Gobierno puso en marcha medidas para estimular la recuperación, entre las que destacan la reactivación del crédito hipotecario y la flexibilización para que la banca otorgue préstamos en dólares al sector corporativo. Sin embargo, Nicolás Dujovne advirtió que el margen para aplicar estímulos fiscales es acotado, dado el riesgo de desequilibrar las cuentas públicas y comprometer el proceso de desinflación.

Repercusiones políticas: El escenario económico impacta en la competitividad del presidente Javier Milei de cara a su posible reelección.

Esa tensión marcará el pulso de la disputa política hacia el próximo año electoral. Por un lado, el gobierno confía en que la estabilidad macroeconómica y la llegada de inversiones terminen amortiguando el impacto social del ajuste. Por el otro, la oposición busca centrar su narrativa en el estancamiento de la actividad, el deterioro de los salarios y la destrucción de empleo para confrontar con Milei.