Tras el mal dato de la actividad económica en agosto, la city volvió a ajustar a la baja sus proyecciones para 2026 Por Solange Rial + Agregar ámbito en









El EMAE de agosto creció solo 0,1% mensual sin revertir la caída de julio (-2,8%), dejando a la economía al borde de la recesión técnica y llevando a las consultoras a recortar sus proyecciones anuales.

Las perspectivas de crecimiento económico volvieron a reducirse. Telam

El dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto fue peor al esperado, ya que solo rebotó 0,1% mensual, y estuvo muy lejos de compensar la caída de julio que había sido del 2,8%. Este escenario dejó a la economía al borde de una recesión técnica, ya que septiembre tendría que crecer al menos 8,5% para evitar tal desenlace. En ese marco, las consultoras recalcularon las proyecciones de crecimiento para este año nuevamente a la baja.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto el optimismo que manejaban algunas mediciones privadas fue contrastado con un dato, que si bien habrá que esperar para ver el resultado final del Producto Bruto Interno (PBI), no fue para nada alentador. Es que, muy lejos de las proyecciones privadas que ubicaban al dato del EMAE del octavo mes del año por encima del 1% en su serie mensual, el resultado final arrojó solo un alza de 0,1%. Así, algunas mediciones proyectan un crecimiento del 1,5% de septiembre, lo que implica que el trimestre cerraría con caída de 2,3%.

"De cara a septiembre, sólo 9 de los 19 indicadores de alta frecuencia ya publicados registraron variaciones mensuales positivas", explicaron desde Max Capital lo que sugiere que la actividad económica podría continuar "débil". Basado en estos indicadores, las proyecciones que realiza este bróker de bolsa estimaron una variación de 0,3% mensual en septiembre, lo que implicaría una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,7% trimestre contra trimestre, en el tercero del año.

Se recalculan las perspectivas de crecimiento a la baja Tras conocer el dato del EMAE, desde LGC informaron que, sus proyecciones previas de crecimiento de 1,5% para 2026 ya la ven como un techo. En efecto, "corregimos nuestra estimación a la zona del 1% anual, bastante menos de la proyección oficial de 3% anual plasmada en el proyecto del Presupuesto 2027". Para cumplir el número impuesto oficialmente, según remarcaron, demandaría un crecimiento del 3,7% mensual en los próximos cuatro meses.

Por su parte, en diálogo con Ámbito, Claudio Caprarulo, director de Analytica, el dato de agosto "está en línea con lo que proyectábamos desde la consultora, no cambia nuestro escenario base que contempla un crecimiento bajo para este año, más cerca del 1% que de 1,5%".

A su vez, desde ACM, decidieron mantener su escenario base que proyecta un crecimiento del PBI en torno al 1,5%, que va en línea con el consenso del mercado (1,5% REM, publicado en octubre del 2026). "Con un crecimiento acumulado del EMAE de 1,2% en los primeros ocho meses del año, alcanzar nuestra proyección de 1,5% requeriría que la actividad crezca en torno a 2% en promedio en los cuatro meses restantes, mientras que llegar al 3% previsto en el Presupuesto 2027 exigiría un ritmo de 6,5%. Ambas cifras contrastan con el desempeño reciente: entre mayo y agosto, último cuatrimestre móvil, la variación interanual promedió un crecimiento de apenas 0,2%", completaron. Por último, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, también en charla con este medio considero que "la economía va a crecer 1% o menos este año". "Con el dato de ayer de agosto, nosotros estimamos una recuperación parcial, pero recuperación al fin y la verdad que después de caer 2,8%, esperábamos algo de recuperación en agosto y el 0,1% fue la nada misma", expresó. Sobre lo que pueda venir en las próximas mediciones, dijo que probablemente generen que las proyecciones de crecimiento económico sigan a la baja. "Del 1,3% ahora lo recortamos a 1% y puede ser menos. Y el 2027 que lo veíamos en el 1,8% ahora lo bajamos 1,7%", cerró el experto.