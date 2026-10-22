El Banco Ciudad bajó la tasa para créditos hipotecarios

La entidad bancaria lanzó nuevos créditos hipotecarios para quienes buscan ampliarse, a una menor tasa. El Banco Ciudad cuenta con nuevo fondeo por su participación en las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

El Banco Ciudad bajó nuevamente la tasa de sus créditos hipotecarios , en esta ocasión la de los destinados a quienes buscan ampliarse, por ejemplo, pasar de un departamento de uno a dos ambientes.

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El nuevo financiamiento con préstamos hipotecarios en Unidad de Valor Adquisitivo (UVAs) para estos fines se ofrece a una tasa de interés fija del 7,5% de Tasa Nominal Anual (TNA), en hasta 25 años de plazo, y un monto máximo de $200 millones.

Esta línea permite adquirir una vivienda única y de ocupación permanente, y sirve para aquellas personas que quieren vender su hogar actual para adquirir otro más nuevo o con más metros cuadrados.

La línea crediticia para ampliación mejoró su accesibilidad con la reducción de dos puntos porcentuales en la tasa de interés, a partir del nuevo fondeo destinado al crédito hipotecario que obtuvo la entidad por la participación en las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Asimismo, la ampliación de los destinos contemplados para estos instrumentos permite aplicar los fondos a financiar operaciones de compra-venta simultáneas, de quienes ya tienen una propiedad y necesitan un cambio.

Los créditos del Banco Ciudad a tasa promocionada se pueden gestionar a través de las sucursales o por la página web.

Qué incluyen estos créditos

Préstamos hipotecarios para compra de primera vivienda.

Préstamos hipotecarios para ampliación (compra-venta de vivienda única y de ocupación permanente).

Préstamos hipotecarios para segunda vivienda o vivienda no permanente.

Préstamos personales para construir, remodelar o finalizar una vivienda, completar el importe para la compra de un inmueble terminado, comprar un terreno o una vivienda modular.

Para quienes buscan alquilar, está disponible el Seguro Garantía Ciudad, una garantía de alquiler con destino vivienda que puede alcanzar un 70% de bonificación a través del programa “Garantía + Fácil” del IVC de CABA.

Cuáles son las características de la línea para ampliación

Beneficiarios: personas físicas mayores de edad empleadas en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, y monotributistas y autónomas que contraten el Paquete Crecer(*) de la entidad. Admite la figura del Garante, para ayudar con más ingresos, para alcanzar la compra de la vivienda.

Destino: adquisición de vivienda única y de ocupación permanente en las zonas de influencia del Banco Ciudad. Ejemplo: pasar de un ambiente a dos ambientes.

Monto máximo: $200 millones.

Plazo máximo: 25 años.

Moneda: UVA.

Tasa de interés: fija, preferencial, del 7,5% TNA.

Financiación: hasta el 75% del valor del inmueble.

Relación cuota-ingreso: hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.

Sistema de amortización: francés.

(*) Paquete Crecer: conjunto de servicios del Banco Ciudad que incluye, entre otros, caja de ahorro en pesos con tarjeta de débito, caja de ahorro en dólares y cuenta comitente opcional. Se otorga sin costo por seis meses y, con su utilización, puede extenderse la bonificación.