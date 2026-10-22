FAL: ya hay 121 fondos y 2 fideicomisos anotados para recibir fondos de empresas

Las empresas del sector dicen que los FAL tendrán algunas características de los inversores institucionales. El problema de la imprevisibilidad del rescate de fondos.

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) van a generar un cambio importante en el mercado de capitales local, ya que serán un nuevo jugador que manejará flujos de dinero muy importantes. Se estima que al cabo de los primeros cinco años pasarán a administrar unos u$s10.000 millones.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el mercado de los FAL comenzará con 54 sociedades gerentes, 121 fondos comunes de inversión y 2 fideicomisos financieros.

Estas entidades acumularán dinero a lo largo de todo 2027 , que les va a ser remitido por el Banco Nación, por orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La empresa empleadora solo le va a tener que indicar al organismo que le mande su aporte a un FAL que ella elija.

Desde la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) se destaca que el esquema es una total "novedad" para las empresas del sector, que están acostumbradas a administrar fondos de un cliente a través de un cuenta comitente, que puede ser una persona o una empresa, que deposita su dinero y que luego lo retira. En este caso van a tener que pagarle a un tercero (el empleado) y el cualquier momento.

Con los FAL, las empresas tienen que diseñar todo un nuevo sistema de pagos. Valentín Galardi , presidente de CAFCI, señala que hasta hace unas semanas técnicos de las empresas y de ARCA seguían trabajando en el armado del mecanismo.

Valentín Galardi, presidente de la CAFCI: "los FAL serán un desafío para los administradores de carteras"

En un encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Córdoba, Galardi advirtió que los FAL tendrán gran parte de los atributos de un inversor institucional, como lo fueron las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), aunque también tendrán aspectos que le serán propios.

"Esto supone la aparición embrionaria de un inversor institucional que tiene grandes volúmenes bajo administración, pero tiene capacidad de prever las demandas de liquidez del inversor", indicó el directivo. En ese sentido, precisó que "no es el hecho de tener grandes volúmenes lo que le da al inversor institucional de largo plazo su constitución como tal".

Galardi consideró que los administradores de carteras "se van a encontrar con una absoluta novedad" porque van a tener que armar portfolios para inversores que no van a tener en claro cuándo van a a necesitar retirarlos. El empresario consideró que las empresas deberían ofrecer alguna previsión sobre los momentos en que podrían necesitar usar del FAL para indemnizar. Por eso consideró que los Fondos van a ser "inversores institucionales de más o menos mediano a largo plazo".

En la definición más clásica, el institucional maneja grandes flujos y por largos períodos, como puede ser un fondo de jubilaciones. El administrador tiene en claro cuándo las personas van a llegar al momento de su retiro y pueden evaluar cuándo necesitarán contar con liquidez y determinar los volúmenes.

Con los FAL al inicio no será así. Es probable que con el correr del tiempo se pueda determinar en series históricas cuántos despidos hay a lo largo de un año, cuándo se producen más y cuándo menos, lo que les permitiría tener alguna aproximado.

En qué invertirán los FAL

Si hay algo que ven los actores del nuevo mercado, es que el menú de instrumentos de inversión es acotado. Por el momento solo se podrán invertir en:

Deuda del Estado Nacional: LECAP, BONCAP, bonos soberanos con ajuste por CER, TAMAR, tasa fija, duales o dólar linked (sin tope de inversión).

Bonos provinciales y de CABA: Con oferta pública, negociación en mercados de la CNV y calificación de riesgo AAA local por al menos dos agencias (tope del 15% del fondo, máximo 5% por jurisdicción).

Obligaciones Negociables (ON) privadas: Deben contar con cotización y calificación AAA (tope del 20% del fondo, máximo 10% por emisor).

Depósitos bancarios: Cuentas a la vista o a plazo fijo en entidades autorizadas por el BCRA (tope del 15% por entidad)

Alexia Rosenthal, presidente de la Cámara de Fideicomisos (CAFIDAP) señala que "hoy el menú no es muy amplio, pero esperamos que sea mayor". De hecho, se espera que en el futuro se puedan incluir obligaciones negociables de empresas medianas que cuenten con garantías.

Los FAL van a empezar a funcionar a partir del 1° de diciembre tras la reciente postergación. Desde ese momento van a recibir fondos de los salarios de noviembre de este año. Y luego por 12 meses deberán acumular dinero de las empresas. En enero de 2028 podrán empezar a financiar indemnizaciones.