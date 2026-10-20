Postergación del FAL: la razón oculta que ayudará a Luis Caputo a evitar una mayor tensión financiera electoral

La medida publicada en el Boletín Oficial se sustenta en argumentos técnicos, pero al aplicarla el Ministerio de Economía gana un mes más de recaudación de Seguridad Social en un año en que caen los ingresos tributarios y patea los rescates de fondos hasta 2028.

Por pedido de las cámaras empresariales del mercado de capitales, el Gobierno postergó la puesta en marcha la vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) destinados a darle financiamiento a las empresas para los despidos de personal, en línea con lo anticipado por Ámbito . Si bien la explicación que ofrece el Poder Ejecutivo tiene que ver con motivos operativos, la decisión tiene otras implicancias.

Una de ellas, que resulta bastante determinante, es que el ministro de Economía, Luis Caputo, va a ganar un mes más de recaudación para Seguridad Social, debido a que el FAL se constituye desviando una parte de los aportes que las empresas hacen a la ANSES.

Así lo destaca el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, en relación con el decreto 1.228, publicado en el Boletín Oficial. "Como fundamentos, el decreto menciona la complejidad de implementar los FAL a través de fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros, el pedido de las cámaras del sector y la necesidad de que los fondos acumulen un patrimonio inicial suficiente antes de atender las obligaciones del régimen", dice el tributarista.

Pero aclara que habría fundamentos que van más allá del reclamo de las cámara de empresas que van a tener que administrar los nuevos fondos.

"La aplicación del FAL implica, en lo inmediato, una menor recaudación para la seguridad social. Postergar un mes la entrada en vigencia, del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026 , mantiene por un mes más la recaudación plena de esas contribuciones, en un momento en que las cuentas públicas se encuentran en una situación delicada", señaló.

Cabe recordar que el FAL se constituye con el 1% de las remuneraciones de las grandes empresas y del 2,5% de las pymes que se detraen de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

"Es un efecto de diferimiento y no de eliminación, pero resulta relevante en el corto plazo", indicó Domínguez. Un elemento a tener en cuenta es que este año la recaudación de impuestos está corriendo muy por debajo de las previsiones del Gobierno, lo que complicó el objetivo anual de superávit fiscal acordado con el FMI.

La postergación del FAL y una razón que no se menciona

El Gobierno cambió la fecha en la que los Fondos Comunes de Inversión que van a administrar los FAL quedarían habilitados para vender los activos que los componen. Se trata de una medida que no está explicada en el decreto, cuyo origen serían las elecciones y admite que el Gobierno no tiene seguridad plena de que va a llegar a la instancia electoral con una fortaleza que le asegure una victoria.

Según indica el asesor tributario, los FAL se instrumentan mediante fondos comunes de inversión abiertos (y fideicomisos financieros), por lo que, cuando se efectúe un rescate, es posible que necesiten vender activos. Con el esquema anterior, esos fondos podían comenzar a utilizarse a partir de mediados de 2027, año en que se elige al próximo presidente.

La elección presidencial sería el 24 de octubre de 2027, el eventual balotaje a más tardar el 23 de noviembre de 2027, y el nuevo presidente asumiría el 10 de diciembre de 2027. "Una eventual turbulencia política en ese período podría afectar las cotizaciones y obligar a los fondos a vender inversiones en momentos desfavorables", explicó Domínguez.

En ese sentido, plantea que "el nuevo esquema modifica ese escenario ya que, por un lado, la carencia se duplica a doce períodos mensuales y, por otro, al correrse la entrada en vigencia al 1° de diciembre de 2026, la primera integración se registraría en enero de 2027, entre el 11 y el 13 de ese mes según la terminación de la CUIT del empleador".

"Como la carencia se computa desde el mes de esa primera integración, los doce períodos se completarían recién en enero 2028, es decir, con posterioridad a la elección presidencial, al eventual balotaje y a la asunción del nuevo gobierno", indico.

El contador indicó que "el decreto no menciona esta circunstancia y no es posible afirmar que haya sido considerada, pero es una consecuencia positiva: los fondos acumularían doce meses de contribuciones antes de afrontar eventuales ventas de activos".