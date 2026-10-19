Finanzas al día: novedades de bancos, inversiones y mercado de capitales

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Insider Finance lanzó dos fondos en pesos para financiar pymes e invertir en bonos y acciones Insider Finance presentó Insider Renta Pymes e Insider Retorno Estratégico, dos fondos comunes de inversión en pesos con estrategias diferenciadas: uno se concentra en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas y el otro combina instrumentos de deuda y renta variable mediante una administración activa. Con estas propuestas, la firma amplía su oferta para quienes buscan canalizar sus ahorros hacia el sector productivo o acceder a una cartera diversificada bajo gestión profesional. Las alternativas contemplan horizontes de inversión de mediano y largo plazo, según el fondo, y permiten participar del mercado sin seleccionar y operar individualmente cada activo.

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Insider Renta Pymes apunta a financiar empresas de sectores como el agro, la minería, la energía, la industria y la economía del conocimiento, a través de distintos instrumentos financieros. Se trata de un fondo abierto, con un horizonte sugerido de mediano plazo y una inversión mínima de $10.000. Al 15 de octubre, registraba un patrimonio de $2.996 millones, con el 81,5% de su cartera colocado en cheques garantizados pyme. El resto se distribuía entre letras y bonos a tasa fija, fondos de mercado de dinero y bonos TAMAR. La propuesta busca ampliar el acceso de estas compañías al capital y ofrecer a los inversores una vía para participar indirectamente de su financiamiento.

Por su parte, Insider Retorno Estratégico combina renta fija y variable, con una participación mayoritaria de bonos y otros activos de deuda en pesos y dólares, complementada con acciones y Cedears. Orientado a un horizonte de mediano y largo plazo, propone una gestión activa que adapta la composición de la cartera a las condiciones del mercado y está dirigido a quienes prefieren delegar las decisiones de inversión. El fondo tiene un plazo de rescate de 24 horas y, al cierre de septiembre, administraba un patrimonio de $11.171 millones. Entre sus tenencias figuraban obligaciones negociables, instrumentos ajustados por CER y cauciones, además de otros activos financieros.