¿Gastás de más sin darte cuenta? Los costos ocultos que arruinan el presupuesto de tu viaje

Planificar el viaje de unas vacaciones suele empezar con una búsqueda de pasajes , una comparación de hoteles y una cuenta rápida de cuánto dinero hará falta. Pero entre el precio que aparece en pantalla y el gasto final puede haber una diferencia considerable. Equipaje, traslados, requisitos migratorios y servicios que parecen opcionales pueden sumar montos que no estaban contemplados.

El problema es que muchos de esos desembolsos no aparecen juntos ni se pagan en el mismo momento. Algunos surgen durante la compra, otros se descubren al organizar el itinerario y varios recién se vuelven evidentes cuando el pasajero llega al aeropuerto o al destino. La diferencia entre el precio anunciado y el costo real puede modificar por completo la conveniencia de una oferta.

Encontrar un pasaje internacional a un precio tentador puede parecer el primer gran triunfo de la organización. El detalle es que la tarifa más baja no siempre representa la alternativa más económica cuando se consideran todos los componentes del recorrido.

Antes de partir, muchos viajeros revisan las alternativas disponibles para afrontar posibles imprevistos durante su estadía en el exterior.

Una de las primeras cuestiones que conviene revisar es el equipaje. Algunas tarifas económicas incluyen únicamente un artículo personal que debe caber debajo del asiento delantero. El equipaje de cabina más grande, la valija despachada o la elección anticipada del asiento pueden tener cargos adicionales. Si esos servicios son necesarios, el precio final puede alejarse bastante del anunciado .

También importa la cantidad de escalas y la duración de las conexiones . Un itinerario con una espera de muchas horas puede exigir comidas, acceso a una sala de descanso o incluso una noche de hotel. Si el pasajero debe salir del aeropuerto para alojarse, también tendrá que calcular el traslado y verificar si necesita autorización migratoria para ingresar al país de conexión.

La ubicación del aeropuerto es otro factor que suele quedar relegado. Algunas compañías operan desde terminales alejadas de los principales centros urbanos, donde el transporte público puede ser menos frecuente o los traslados privados resultar más caros. Un pasaje económico hacia un aeropuerto secundario puede perder parte de su ventaja si después hay que pagar un viaje largo por tierra.

Visados de tránsito y documentación: el requisito sorpresa que detiene tus vacaciones

Tener el pasaporte vigente y el pasaje confirmado no siempre alcanza para completar un itinerario internacional. Según la nacionalidad del pasajero, el destino y las condiciones de la escala, puede ser necesaria una visa de tránsito o una autorización adicional, incluso cuando la intención no es quedarse en ese país.

Las reglas cambian según el lugar y la situación concreta. Algunos países permiten permanecer en la zona internacional del aeropuerto sin atravesar el control migratorio, mientras que otros contemplan exigencias específicas. Cambiar de terminal, retirar una valija para volver a despacharla o pasar la noche fuera de la zona de embarque puede modificar las condiciones aplicables.

Por eso, antes de comprar, hay que verificar los requisitos de cada país del itinerario, no solamente los del destino final. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino recomienda consultar las representaciones diplomáticas correspondientes para conocer las exigencias vigentes. El centro de información de viajes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) también permite revisar requisitos de pasaporte, visas y salud según las características del recorrido.

La documentación merece una revisión adicional. El DNI físico puede servir para determinados viajes regionales, pero no reemplaza al pasaporte para cualquier destino. También hay países que exigen una vigencia mínima del documento, páginas disponibles o comprobantes adicionales, como reservas, pasajes de regreso y medios económicos suficientes.

Si viajan menores de edad, pueden corresponder autorizaciones y documentación que acrediten el vínculo familiar. En determinados destinos también existen requisitos sanitarios o certificados de vacunación. Un trámite pendiente puede costar mucho más que su arancel si obliga a modificar reservas, perder conexiones o postergar la salida.

Las conexiones aéreas y los tiempos de espera forman parte de las variables que conviene revisar antes de reservar. Pexels

Asistencia al viajero: ¿un gasto innecesario o el salvavidas financiero ante una emergencia?

La asistencia al viajero suele aparecer entre los rubros que algunos pasajeros intentan recortar cuando el presupuesto queda ajustado. Como no siempre se utiliza, puede parecer un gasto prescindible. El inconveniente es que una urgencia médica, una internación o la necesidad de regresar antes de tiempo pueden generar desembolsos difíciles de afrontar con dinero reservado para vacaciones.

La Cancillería argentina advierte que los sistemas de salud de otros países, en general, no garantizan atención gratuita a los extranjeros que no residen allí de manera regular. Una consulta médica, un estudio o una hospitalización pueden tener costos elevados, especialmente en destinos donde la atención privada es cara.

La cobertura contratada, de todos modos, no es igual en todos los planes. Antes de elegir, conviene revisar los límites de gastos médicos, la cobertura de enfermedades preexistentes, las condiciones para practicar deportes, las exclusiones y los procedimientos para solicitar asistencia. También hay que comprobar si la empresa exige autorización previa para determinados tratamientos o si algunos gastos deben abonarse primero y reclamarse después.