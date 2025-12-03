¿Cuánto gana cada año Mariah Carey con "All I Want for Christmas Is You"?

La canción de la "Reina de la Navidad" acumula más de 2.284 millones de reproducciones en Spotify y supera las 827 millones de vistas en YouTube.

Mariah Carey abrió su bar temático navideño con sedes en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Las Vegas.

Cada diciembre , mientras las casas se llenan de luces y decoraciones rojas, una voz inconfundible se apodera de las listas de reproducción en todo el mundo. Mariah Carey , conocida como la indiscutible "Reina de la Navidad" , convirtió “All I Want for Christmas Is You” en un fenómeno cultural que trasciende generaciones.

Con más de 2.284 millones de reproducciones en Spotify , un promedio diario de 5.8 millones de escuchas, la canción publicada en 1994 dentro del álbum "Merry Christmas" define la temporada festiva a más de tres décadas de su lanzamiento.

“All I Want for Christmas Is You” nació con el objetivo de crear un tema navideño atemporal que trascendiera la década de los 90. Compuesta en un teclado Casio , la canción refleja la intención de la cantante de capturar la esencia de la Navidad sin depender de tendencias.

Algunos rumores apuntaban a que el sencillo había sido escrito para Tommy Mottola , su entonces pareja, pero la artista aclaró, años después, que la pieza se inspiró en su infancia y en el deseo de encontrar afecto durante las fiestas.

Curiosamente, tardó 25 años en alcanzar el número 1 del Hot 100 de Billboard, alcanzando finalmente la cima en 2019 . Sin embargo, a lo largo de las décadas, logró mantener su relevancia sin necesidad de remakes ni versiones alternativas. En YouTube, incluso, el videoclip oficial supera las 826 millones de vistas .

¿Cuánto gana Mariah Carey gracias a "All I Want for Christmas is You"?

Según estimaciones de Forbes y The Economist, Mariah Carey obtiene entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales sólo por este tema, gracias a regalías de streaming, derechos de autor, sincronizaciones en cine y televisión, y su uso en campañas publicitarias.

Cada diciembre, estas cifras se disparan, impulsadas por el ciclo de consumo navideño que convierte la canción en un elemento indispensable de playlists, comerciales y programas televisivos.

El bar navideño de Mariah Carey

El amor de la artista de 56 años por la Navidad no se limita a la música. La cantante logró llevó su espíritu festivo a experiencias inmersivas, como el Mariah Carey Holiday Bar, que se convirtió en un destino obligado para los fanáticos.

Originalmente era un pop-up en Nueva York, pero ahora se expandió a ciudades como Los Ángeles, Miami y Las Vegas.

Los visitantes pueden disfrutar de un ambiente cargado de luces y decoración temática, con tragos diseñados especialmente para la ocasión, como el MC Toasted Tini o el Dreamlover, además de opciones sin alcohol.

Además, el lugar ofrece espacios interactivos para fotos, incluyendo un trineo de Papá Noel, y reproduce la icónica playlist de la Reina de la Navidad.