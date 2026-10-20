Impacto de la guerra en Medio Oriente: se desploma la venta de viviendas en EEUU tras el aumento de las hipotecas

El aumento de los costes de endeudamiento — que siguen la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro — y la guerra en Medio Oriente — que aviva la inflación de EEUU — están afectando al sector inmobiliario norteamericano.

Los contratos para la compra de viviendas usadas en EEUU cayeron a su mínimo histórico , mientras que la confianza de los constructores de viviendas en Estados Unidos se desplomó hasta su nivel más bajo en 14 años. El aumento de las tasas hipotecarias y el aumento de los costos de construcción , dos fenómenos vinculados directamente con el aumento de la inflación que causó el conflicto en Medio Oriente , son algunos de los responsables del desplome de la demanda.

El índice de ventas de viviendas pendientes cayó un 7,3% mensual hasta los 66 puntos en septiembre y se ubicó en los 66 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la serie en 2001, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés) . Por su parte, la caída interanual fue de 11,3% . "Las condiciones del mercado se debilitaron en septiembre debido al rápido aumento de las tasas hipotecarias», declaró Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Por su parte, el índice del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) y Wells Fargo bajó tres puntos hasta situarse en 29 este mes, el nivel más bajo desde junio de 2012.

Ese resultado es consecuencia de una multiplicidad de factores. Por un lado, las tasas de los préstamos hipotecarios se dispararon en las últimas semanas . Por ejemplo, la tasa a 30 años alcanzó un promedio del 7,4% la semana pasada, el nivel más alto en casi tres años, según datos de la empresa de financiamiento hipotecario Freddie Mac .

Los costos de la mayoría de los préstamos hipotecarios en EEUU están atados a los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano , los cuáles experimentaron una fuerte volatilidad durante los últimos meses, a medida que la guerra en Medio Oriente iba estacándose y el precio del petróleo a nivel global iba aumentando.

Eso se tradujo en un impacto en la inflación norteamericana, que actualmente se ubica por encima del 3% interanual, muy lejos de la meta que tiene la Reserva Federal (Fed) de bajarla hasta el 2%. En este sentido, el banco central norteamericano se reunirá la próxima semana para definir el rumbo de su política monetaria.

Si bien el mercado no espera un nuevo incremento el próximo 28 de octubre, sí da por descontado un aumento de las tasas en la último reunión de 2026, fechada para principios de diciembre. Una tasa de interés más alta de la Fed implicaría la exigencia por parte de los tenedores de bonos norteamericanos de unos rendimientos más altos, lo que podría encarecer aún más a las hipotecas norteamericanas.

Bajar el costo de las hipotecas fue una de las promesas de campaña de Trump para su reelección.

Control migratorio y aranceles, otros lastres de Trump para el sector

Desde NAHB explicaron que la caída en las ventas también es consecuencia la escasez de mano de obra en medio de medidas más estrictas contra la inmigración que lleva adelante la administración de Donald Trump, así como el aumento de los costos debido a los aranceles sobre las importaciones.

"Los constructores también se enfrentan a un aumento en los costos de los préstamos para la construcción, los materiales de construcción y el diésel, así como a una escasez persistente de mano de obra", afirmó Bill Owens, presidente de la NAHB.

Y agregó que a nivel nacional, más de un tercio de los constructores informaron de actividades de control migratorio en sus áreas durante el mes pasado, "lo que provocó retrasos en la construcción y disuadió a los trabajadores legales de presentarse a trabajar".

Esa combinación de factores dieron lugar a lo que los economistas norteamericanos citados por Reuters han denominado una “crisis de asequibilidad”, tema que domina los mensajes de campaña de cara a las cruciales elecciones legislativas del 3 de noviembre.

A principios de este año, Trump se negó a firmar un proyecto de ley bipartidista sobre la asequibilidad de la vivienda, calificándolo de "un gran bostezo", mientras presionaba al Congreso —incluidos sus compañeros republicanos que se resistían a sus demandas— para que aprobara primero una ley separada sobre los requisitos de votación. De todas maneras, el proyecto de ley sobre vivienda se convirtió en ley sin la firma del mandatario republicano.