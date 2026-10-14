La inflación en EEUU se aceleró al 3,7% interanual y subió por encima de lo previsto

La inflación interanual se ubicó en su nivel más alto desde mayo, consecuencia de la suba de los combustibles. El dato agrega más presión a la Reserva Federal para subir las tasas antes de que termine el año.

La inflación de EEUU subió en septiembre, con un incremento de 0,6% mensual y un aumento del 3,7% interanual, por encima de lo proyectado por el mercado, producto de la guerra en Medio Oriente . Además, la medición de precios subyacentes — que excluye los elementos más volátiles del Índice de Precios Minoristas (IPC) — también se aceleró.

El mal dato supone un nuevo revés para el presidente norteamericano, Donald Trump , de cara a las elecciones de mitad de término del martes 3 de noviembre, y vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) el próximo 28 de octubre.

De acuerdo a los datos del Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), la inflación interanual anotó su mayor nivel desde mayo, cuando aumentó 4,2%. En términos mensuales, fue el mayor avance desde abril. A nivel subyacente, la inflación fue de 0,3% mensual y 3,7% a nivel interanual.

Los precios de la nafta aumentaron un 9,1% mensual en septiembre , lo que representó más de la mitad del incremento mensual del IPC general y el incremento más importante desde marzo, el primer mes completo desde que comenzó la guerra entre EEUU e Irán .

La energía subió un 5,2% durante el mes, tras un aumento del 2,1% en agosto. Por otro lado, el índice de vivienda se incrementó un 0,4%, después de haber subido un 0,3% en agosto.

John Kerschner, director global de Productos Titulizados y gestor de carteras de Janus Henderson, explicó que "el mercado está incorporando una prima por el riesgo petrolero, y las empresas trasladan cada vez más esos costos a los consumidores, en lugar de absorberlos a regañadientes".

Por su parte, desde Portfolio Personal Inversores (PPI) señalaron que la inflación "supercore", que mide los servicios excluyendo vivienda — "y es el indicador que la Fed mira con más atención para evaluar la dinámica salarial" — avanzó 0,42 puntos, por debajo de los 0,51 puntos de agosto, pero se mantiene en niveles elevados. "Es decir, la presión sobre la inflación no viene solo por el lado de la energía", explicaron.

La Fed tiene el objetivo de mantener la inflación por debajo del 2% interanual.

La reacción del mercado: se consolida el escenario de suba de tasas

Desde Balanz explicaron que la reacción inicial del mercado a los datos de hoy "está siendo bastante marcada en el mercado de tasas, particularmente en la parte corta de la curva, la cual muestra subas de 12 puntos básicos en las tasas de 2 a 5 años".

A su vez, mencionaron que los movimientos en las tasas más largas "están siendo más acotados, aunque significativos y en el orden de 5-8 puntos básicos". Y agregaron que "el mercado sigue esperando la próxima suba de 25 puntos básicos" recién para diciembre, aunque "le incrementó la probabilidad de que la Fed se adelante a la reunión de fin de mes, e incorpora entre 2-3 subas en 2027".

Según el FedWatch de CME Group, las chances de que el banco central norteamericano mantenga la tasa para su reunión de esta mes eran de casi el 80%, pero luego de conocerse el IPC este miércoles cayeron al 48%. Para diciembre, las probabilidades de un incremento son de 95%.

Kerschner señaló que "la Fed tiene una tarea difícil por delante y que una sola suba, si bien le permitiría demostrar temporalmente su compromiso con la lucha contra la inflación, no será suficiente para aplacar a este mercado de bonos cada vez más indócil".

Y citando la frase del boxeador Mike Tyson — “Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un golpe en la cara” —, agregó: "Nos preguntamos si la Fed, y en particular su presidente, Warsh, estará sintiendo lo mismo esta mañana".