Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito y en cuáles hubo mayores aumentos mensuales

Un relevamiento provincial sobre la canasta representativa de la clase media expone la disparidad de precios en alimentos y su fuerte impacto en los salarios. Los detalles, en la nota.

Causas heterogéneas: La disparidad de precios se relaciona con el costo de vida regional y salarios más elevados en algunas zonas.

El changuito más caro del país se registró en Santa Cruz ($1.067.161) , seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($1.062.515), Tierra del Fuego ($1.037.790), Río Negro ($1.029.622) y Neuquén ($1.019.872) . En el otro extremo, las compras más económicas se dieron en Catamarca ($947.194), La Rioja ($931.735) y Mendoza ($919.551).

Al comparar el costo del carrito respecto al cierre del mes de agosto, las mayores subas se concentraron en Salta (+$57.913), Entre Ríos (+$52.835) y Corrientes (+$51.681) . En el otro extremo, los incrementos más acotados se registraron en La Rioja (+$20.987), Neuquén (+$20.074) y Mendoza (+$3.827).

Los datos se esprenden de la canasta de la consultora Analytica, que reúne una selección de alimentos y bebidas representativos del consumo de la clase media, pensada para reflejar la compra mensual típica de un hogar integrado por dos adultos y dos menores . Con el objetivo de garantizar la comparabilidad entre las distintas provincias, la medición conserva la misma marca y presentación en cada producto relevado.

El changuito más caro del país se registró en Santa Cruz ($1.067.161) , seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($1.062.515), Tierra del Fuego ($1.037.790), Río Negro ($1.029.622) y Neuquén ($1.019.872) .

Cabe precisar que según el informe, las mayores subas mensuales de septiembre del changuito se concentraron en el NEA , especialmente en Chaco (+5,0%) , Corrientes (+4,6%) y Misiones (+4,2%) . Por otro lado, los menores aumentos estuvieron en Río Negro (+1,0%) , Neuquén (+1,0%) y Mendoza (+0,9%) .

De esta manera, al hacer la comparación interanual , el encarecimiento más fuerte se dio en Chubut (+34,9%) , Tierra del Fuego (+34,5%) y Chaco (+34,2%) , mientras que las menores subas estuvieron en La Rioja (+26,1%) , San Luis (+24,9%) y Mendoza (+24,6%) .

Las mayores subas mensuales de septiembre del changuito se concentraron en el NEA.

El detalle

Las verduras lideraron los aumentos dentro de la canasta, con la cebolla al frente tras registrar subas de entre el 30% y el 60% en casi todo el país. San Luis (+74,1%) y San Juan (+63,2%) encabezaron los ajustes más fuertes, en contraste con incrementos más tenues en La Pampa (+2,3%) y Río Negro (+6,5%). El tomate redondo también mostró presión al alza, con picos en Mendoza (+30,3%), Tucumán (+21,3%) y Catamarca (+21,3%).

Además, según el estudio de Analytica, el arroz, que se había mantenido estable en agosto, subió en todas las provincias, con incrementos de entre 2% y 7%. Solo Santa Cruz (+8,1%) superó ese rango y San Luis (+1,9%) quedó por debajo. Algo similar ocurrió con la leche, que aumentó entre 1% y 5% en casi todas las provincias, con aumentos por encima en Chubut (+5,2%) y por debajo en San Luis (+0,8%) y Tierra del Fuego (-0,3%).

Por otra parte, el aceite de girasol, que había liderado los incrementos en agosto, se mantuvo prácticamente sin cambios: en 17 de las 25 jurisdicciones varió menos de 1%. Solo registraron subas relevantes Santiago del Estero (+5,1%), Tucumán (+4,9%) y Catamarca (+4,2%), mientras que Santa Cruz (-3,3%) mostró una baja.

Las verduras lideraron los aumentos dentro de la canasta, con la cebolla al frente tras registrar subas de entre el 30% y el 60% en casi todo el país.

Las causas

El informe señala que una de las causas en la dispersión de precios es la heterogeneidad del costo de vida entre las regiones del país.

Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coincide con ser la región con salarios más elevados. Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. Así los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas.

Sin embargo, dado que el promedio salarial puede tener una alta dispersión, se tomó como caso específico al salario de comercio al por menor, por ser uno de los gremios más importantes en cuanto a cantidad de trabajadores. Tomando su salario como referencia, si bien se mantiene en gran medida la comparación regional, se ve que la ponderación de la canasta es significativamente más elevada, llegando a implicar, en muchos casos, más de un tercio de la suma de dos salarios.