Inflación: en qué provincias llenar el changuito del supermercado ya cuesta más de $1 millón

Un relevamiento provincial sobre la canasta representativa de la clase media expone la disparidad de precios en alimentos y su fuerte impacto en los salarios. Los detalles, en la nota.

"El changuito federal" releva una selección de alimentos y bebidas representativa del consumo de la clase media, diseñada para reflejar la compra mensual de un hogar tipo integrado por dos adultos y dos menores. En tanto, este jueves el INDEC dará a conocer la inflación de agosto , en la que las previsiones indican que podría perforar el 2%.

Cabe precisar que el informe es realizado por la consultora Analytica. Para asegurar una mejor comparación entre las provincias, la medición estandariza las marcas y presentaciones de cada producto.

En agosto, Chubut (+4,8%), Mendoza (+3,9%) y La Rioja (+3,7%) lideraron las subas mensuales de la canasta, frente a los menores ajustes de Chaco, La Pampa y Río Negro (por debajo del 0,8%) . En la comparación interanual, la Patagonia lideró los aumentos con alzas de entre el 35% y el 37% , en contraste con las menores variaciones observadas en San Luis (+25,5%), La Rioja (+25,1%) y Catamarca (+24,0%) .

En el detalle de la canasta, se destaca nuevamente el incremento en el aceite de girasol , en torno al 2% y 4% en casi todas las provincias , a excepción de Jujuy (+5,2%) y Salta (+7,2%) que tuvieron los mayores aumentos.

A nivel de productos, la cebolla encabezó los aumentos generales con un salto de entre 10% y 40% . Entre los alimentos de consumo masiv o también sobresalieron los fideos, con aumentos de entre 4% y 7% en la mayoría de las provincias. La excepción fueron Chubut (+2,2%), Tierra del Fuego (+1,8%), La Pampa (+0,7%) y Santa Cruz (+0,5%), que se ubicaron por debajo de ese promedio, mientras que San Juan (+9,6%) y Salta (+11,5% ) mostraron los saltos más pronunciados.

De esta manera, según el informe de Analytica, el changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz ($1.044.640), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($1.030.321), Río Negro ($1.006.832), Tierra del Fuego ($1.002.496) y Neuquén ($999.797). Mientras la compra más económica se dio en San Luis ($920.538), Mendoza ($915.724) y La Rioja ($910.748).

Asimismo, comparando el costo del changuito respecto al último día de julio, los mayores aumentos fueron en Chubut (+$36.400), Mendoza (+$34.322) y Jujuy (+$27.073). Por otro lado, las menores subas se dieron en Chaco (+$5.322), La Pampa (+$2.165) y Neuquén (+$217).

En búsqueda de las causas

Según Analytica, una de las causas de la dispersión de precios radica en la heterogeneidad del costo de vida entre las regiones. La Patagonia, por ejemplo, registra los carritos de supermercado más caros del país pero coincide con los niveles salariales más altos. En ese mapa se destaca Santa Cruz, que combina el changuito más costoso con el segundo salario promedio más elevado del sector privado registrado, superada únicamente por Neuquén, lo que permite compensar parcialmente los mayores costos con sueldos más altos.

Sin embargo, para evitar distorsiones por la dispersión de los altos sueldos de sectores como el petrolero, el relevamiento tomó como parámetro el salario del comercio minorista, un gremio masivo en volumen de empleo. Bajo esta medición, la canasta gana un peso considerable sobre los ingresos del hogar: en la mayor parte de las provincias, comprar el changuito requiere destinar más de un tercio de la suma de dos sueldos comerciales.