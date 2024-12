Juan Carlos de Pablo opinó sobre el fin del Impuesto PAIS y alertó por un posible déficit comercial

“Este es un tema que me preocupa en el plano industrial. Entre que tomás las decisiones y aparecen los resultados pueden demorar un semestre. Dios no permita que estemos incubando déficit comercial en febrero marzo del año que viene, porque eso mostrará decisiones que no se tomaron. Si ustedes me pusieran hoy en la temática de miembro del equipo económico, si no lo pongo número, lo pongo número dos, mucho más que el acuerdo con el Fondo”, lanzó en declaraciones a LN+.

Consultado sobre cómo proyecta la economía para el año próximo, el también consultor fue categórico: “No sé ni lo que es la semana próxima”. Y planteó: “Esto se juega día a día, la gente se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta”.