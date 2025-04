Carlos Rodríguez, exasesor de Javier Milei, duro con Luis Caputo: "Me pregunto si no estaríamos mejor con Lilia Lemoine"

El exasesor del presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez , fulminó este viernes al ministro de Economía Luis Caputo . Lo acusó de "maquillar" el déficit fiscal y preguntó con ironía: " no estaríamos mejor con (la diputada nacional Lilia) Lemoine maquillando el déficit y Caputo maquillándolo a Milei ".

En su estilo directo e irónico, el economista fulminó a Caputo en sus redes sociales. “ Hay dos personas fundamentales en este gobierno: 1- Lilia Lemoine, que maquilla a Milei para que no se le note la papada. 2- Luis Caputo, que maquilla las cuentas públicas para que no se note el déficit ”, afirmó, sembrando el terreno para el remate.

La critica es dura, porque se trata de uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno. El superávit fiscal que festeja la Libertad Avanza es esencial porque le permitiría no emitir pesos, lo que, siempre según su relato, no generar inflación por exceso de pesos circulantes. Para Rodríguez no existe superávit fiscal.