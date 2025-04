Tecnología y seguridad: las claves del futuro minero

A mediados del siglo XIX, muchos creían que la minería no cambiaría jamás. Un minero de aquella época, munido con su pico y su lámpara de aceite, difícilmente hubiera imaginado que, en el futuro, su trabajo dependería menos de la fuerza y más de la tecnología inteligente. Hoy, la realidad es clara: la incorporación de innovación y automatización en la minería no constituyen una opción, sino más bien una obligación.

Quienes no comprendan esta transformación tanto en la Argentina como en el mundo, no sólo quedarán fuera del futuro del sector, sino que verán menguado su presente. Hoy, la industria exige operaciones más seguras, eficientes y sostenibles, a punto tal que no hay minera posible, no hay financiamiento posible, no hay proyecto posible, sin la garantía de las condiciones descriptas. La tecnología es el camino.