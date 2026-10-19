La economía de China creció 4,5% en el tercer trimestre y superó las proyecciones del mercado

Pese al repunte de las ventas minoristas (1,1%) y el impulso exportador de los vehículos eléctricos y la alta tecnología, la economía china enfrenta severos desequilibrios internos por la crisis inmobiliaria y el estancamiento del consumo.

La economía de China aceleró el paso en el tercer trimestre con un incremento del PBI del 4,5% interanual . La cifra se ubicó por encima de las proyecciones de los analistas y deja al gigante asiático en carrera para cumplir con su meta anual de crecimiento.

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Los datos oficiales fueron comunicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El dato superó por poco la proyección de la AFP de 4,4% , basada en una estimación con economistas, y se mantiene en la parte baja de la meta oficial para 2026, de 4,5 a 5% .

Por su parte, las ventas minoristas mostraron un repunte significativo al crecer un 1,1% interanual en septiembre . Según los datos de ONE, se trata del mayor ritmo de expansión del sector en el último medio año.

La cifra superó la proyección de la agencia Bloomberg, que estimaba un crecimiento del 0,5% , representando una señal positiva para China en su intento por revertir el retroceso del consumo interno.

La cifra de aumento del PBI se está convirtiendo en “ un indicador cada vez peor de cómo se está desempeñando la economía en general” , indicó Max Zenglein, economista sénior para Asia-Pacífico de The Conference Board, un organismo independiente de investigación.

Por su parte, las ventas minoristas mostraron un repunte significativo al crecer un 1,1% interanual en septiembre .

Eso se debe a que oculta “disparidades crecientes entre industrias, regiones y hogares”, detalló Zenglein. China enfrenta graves dificultades, y gestionar los desequilibrios internos podría resultar más complicado que lidiar con las presiones externas, agregó.

La demanda interna en China continúa sin remontar. Golpeados por la prolongada crisis del sector inmobiliario, los hogares sufrieron un fuerte recorte en su patrimonio, lo que impulsó la cautela y disparó el nivel de ahorro frente al consumo.

La demanda interna en China continúa sin remontar.

Sin embargo, con las exportaciones consolidadas como uno de sus principales motores, China se perfila para superar el récord de superávit comercial global de u$s1,2 billones alcanzado el año pasado. Esto ocurre tras registrar un salto del 36% en los envíos al exterior el mes pasado y acumular un saldo favorable de u$s938.000 millones entre enero y septiembre.

Cabe señalar que ante las barreras arancelarias de Washington, China diversificó sus exportaciones hacia el sudeste asiático, América Latina y Europa. El fuerte dinamismo del sector externo se sustenta principalmente en dos industrias clave: la alta tecnología (con los semiconductores a la cabeza) y los vehículos eléctricos e híbridos.

De esta manera, el impacto del modelo exportador y tecnológico en el mercado laboral está bajo la mira. Según advirtió Ecaterina Bigos, estratega de BNP Paribas Asset Management, este esquema muestra un derrame limitado en la creación de empleo y los salarios, mientras aumenta "la amenaza de desplazamiento laboral por la inteligencia artificial".