Las 4 jugadas de negocios más brillantes en la carrera de Steven Spielberg

A lo largo de su carrera, el cineasta desarrolló una relación particular con los estudios, los productores y las principales compañías de entretenimiento.

Steven Spielberg construyó una de las trayectorias más exitosas de Hollywood , pero su influencia no se limita a las películas que dirigió. A lo largo de varias décadas, el cineasta estadounidense también tomó decisiones financieras que le permitieron participar de los ingresos millonarios generados por sus producciones y desarrollar negocios vinculados con el entretenimiento.

Desde un acuerdo con Universal hasta la creación de compañías propias, su recorrido muestra una estrategia que combinó control creativo, participación en las ganancias y visión empresarial . En lugar de depender exclusivamente de los honorarios por dirigir una película, Spielberg encontró maneras de conservar una porción del valor comercial de sus proyectos.

En 1987, Spielberg firmó un contrato con Universal relacionado con el desarrollo de Universal Studios Florida, el parque temático que abriría sus puertas en Orlando en 1990. El acuerdo lo incorporó como consultor creativo y estableció una compensación vinculada con los ingresos de determinadas operaciones.

El cineasta obtuvo una participación del 2% en los ingresos por entradas de los parques comprendidos en el contrato, además de una porción de la recaudación de otros servicios. Las condiciones también contemplaron instalaciones internacionales, aunque no todos los complejos de Universal quedaron incluidos.

La particularidad estaba en la duración: el convenio no tenía una fecha de vencimiento convencional. Así, Spielberg podía seguir recibiendo dinero asociado con la actividad de los parques sin necesidad de dirigir una nueva película.

La operación también tenía una lógica comercial para Universal. El director aportaba su conocimiento sobre cómo trasladar historias cinematográficas al mundo físico, con atracciones inspiradas en franquicias conocidas por el público.

La posibilidad de convertir películas en experiencias presenciales ayudaba a extender la vida comercial de esas propiedades intelectuales.

El acuerdo se transformó en uno de los ejemplos más conocidos de ingresos recurrentes en el entretenimiento. En 2009, una modificación contractual permitió aplazar una opción de cobro que podía representar cientos de millones de dólares. El caso dejó en evidencia que una negociación bien estructurada podía tener consecuencias financieras durante décadas.

Negociar por porcentaje de taquilla vs. salario fijo: El modelo Jurassic Park

Spielberg también desarrolló una estrategia particular para negociar sus honorarios como director. En determinadas producciones, aceptó un pago inicial relativamente bajo a cambio de una participación en los ingresos posteriores. La diferencia con un salario fijo es sustancial: si la película funciona muy bien, la remuneración puede multiplicarse.

El ejemplo más citado es Jurassic Park, estrenada en 1993. La película, basada en la novela de Michael Crichton, se convirtió en un fenómeno mundial gracias a sus efectos visuales, la utilización de animatrónica y las imágenes generadas por computadora que dieron vida a los dinosaurios. Spielberg habría obtenido alrededor de u$s250 millones por su participación económica en la producción.

La lógica detrás del acuerdo era sencilla: participar del éxito comercial podía resultar mucho más rentable que cobrar únicamente por el trabajo de dirección. El modelo, conocido en Hollywood como backend deal, puede contemplar distintos porcentajes y bases de cálculo, desde ingresos brutos hasta ganancias definidas contractualmente.

La creación de Amblin Entertainment y DreamWorks

Otra decisión clave fue dejar de depender exclusivamente de los estudios tradicionales. En 1981, Spielberg cofundó Amblin Entertainment junto con Kathleen Kennedy y Frank Marshall. La compañía le permitió desarrollar proyectos propios y participar como productor en películas que no necesariamente dirigía.

Con el tiempo, Amblin estuvo vinculada con títulos de gran alcance, entre ellos Volver al futuro, Gremlins y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. El modelo le dio al cineasta una plataforma para intervenir en distintas etapas de producción y construir un catálogo de propiedades audiovisuales.

En 1994 llegó una apuesta de mayor escala: Spielberg se asoció con Jeffrey Katzenberg, antiguo ejecutivo de Disney, y David Geffen, referente de la industria musical, para fundar DreamWorks SKG. La iniciativa buscaba establecer un nuevo estudio capaz de desarrollar películas y competir con los grandes actores de Hollywood.

La diferencia entre ambas empresas es relevante. Amblin nació como una productora, mientras que DreamWorks aspiraba a convertirse en un estudio con mayor alcance industrial. La segunda iniciativa implicó inversiones, asociaciones y riesgos financieros más amplios, pero también ofreció oportunidades para participar en negocios que excedían una película individual.

Por qué rechazó cobrar su sueldo en La lista de Schindler

La cuarta decisión tuvo un sentido diferente. Cuando Spielberg dirigió La lista de Schindler, estrenada en 1993, eligió no cobrar honorarios por su trabajo en la película. El director consideró que recibir ese dinero sería inapropiado y se refirió a él como blood money, una expresión que puede traducirse como "dinero manchado de sangre".

El filme reconstruyó la historia de Oskar Schindler, el empresario alemán que ayudó a salvar a más de mil judíos durante el Holocausto. Para Spielberg, que pertenece a una familia judía, el proyecto tenía una dimensión personal e histórica que iba más allá de su potencial comercial.

La decisión no significó que todos los ingresos relacionados con la película desaparecieran. Spielberg destinó los beneficios que le correspondían a la USC Shoah Foundation, organización que creó en 1994 para preservar testimonios de sobrevivientes del Holocausto y otras víctimas de genocidios.

La fundación desarrolló un archivo audiovisual de enorme valor histórico, con miles de relatos destinados a la investigación y la educación. Así, una película premiada y exitosa también contribuyó a sostener una iniciativa de memoria colectiva.